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Thời sự

Vụ 5 năm chưa thi công xong 100 m đường: Mặt bằng sạch đã được bàn giao

Nguyễn Long
Nguyễn Long
Các hộ dân đã bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự án đường Nguyễn An Ninh nối dài tại phường Long Hương, TP.HCM sau 5 năm trì trệ.

Ngày 3.7, UBND phường Long Hương (TP.HCM) cho biết 6 hộ dân cuối cùng có đất thuộc dự án đầu tư 20 km đường nội thị Bà Rịa (giai đoạn 1), trong đó có đường Nguyễn An Ninh nối dài đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục thi công dự án.

Vụ 5 năm chưa thi công xong 100 m đường: Các hộ dân bàn giao mặt bằng- Ảnh 1.

Đơn vị thi công đang dọn dẹp mặt bằng để thi công phần còn lại của dự án đường Nguyễn An Ninh nối dài

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, các căn nhà đã được tháo dỡ hoàn toàn; phương tiện cơ giới tiến hành dọn dẹp mặt bằng; đơn vị thi công tập kết vật tư, thiết bị để tiếp tục thi công dự án.

Trước đó, Báo Thanh Niên có bài viết "5 năm chưa thi công xong 100 m đường", phản ánh về dự án đường Nguyễn An Ninh nối dài, nằm trong dự án đầu tư 20 km đường nội thị giai đoạn 1 của thành phố Bà Rịa cũ.

Dự án gồm 13 tuyến đường, đến nay đã hoàn thành 12 tuyến. Riêng tuyến Nguyễn An Ninh nối dài được khởi công từ tháng 3.2021 nhưng đã phải gia hạn tiến độ thi công đến 3 lần.

Tuyến đường dài hơn 1 km, đã thi công đạt hơn 90% khối lượng, chỉ còn khoảng 100 m chưa thể hoàn thiện do vướng giải phóng mặt bằng của 6 hộ dân xây dựng nhà trên phần đất do nhà nước quản lý.

Theo hồ sơ thiết kế, tim đường hiện nằm ngay vị trí các căn nhà này nên chưa thể triển khai các hạng mục thoát nước, hào kỹ thuật, nền mặt đường, cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã nhiều lần cảnh báo tình trạng thi công kéo dài nhiều năm đã trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân, đặc biệt khi mùa mưa cận kề. Nhiều vị trí mặt đường xuất hiện "ổ gà", "ổ voi", khi mưa xuống bị nước ngập che lấp, rất dễ gây tai nạn.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã đề nghị UBND phường Long Hương sớm phê duyệt phương án bồi thường bổ sung nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân bàn giao mặt bằng.

Một lãnh đạo UBND phường Long Hương cho biết sau nhiều lần vận động, đến cuối tháng 6, các hộ dân đã đồng ý di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho địa phương. Ngay sau đó, phường đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa.

Ngày 3.7, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa cho biết dự án đang được thi công, dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

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