Vũng Tàu cho thuê vỉa hè 26 tuyến đường: Giá bao nhiêu?

Ngày 26.3, ông Võ Văn Thành Sang , Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết địa phương vừa có thông báo thực hiện trình tự, thủ tục xin cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Phường Vũng Tàu có thông báo cho thuê vỉa hè 26 tuyến đường

Cụ thể, 26 tuyến đường cho thuê vỉa hè là: Ba Cu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trường Tộ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Thành Thái, Huỳnh Khương An, Nguyễn Hữu Cầu, Phan Đăng Lưu, Lạc Long Quân, Nguyễn Chí Thanh, Tạ Uyên, Bến Đình 4, Bến Đình 8, Thái Văn Lung, Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Thọ, Lương Văn Can, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Đồ Chiểu, Trưng Nhị, Phan Chu Trinh.

Các tuyến đường này được phân thành 4 loại, với giá cho thuê vỉa hè từ 11.000 - 33.000 đồng/m2/tháng.

Theo ông Sang, việc cho thuê vỉa hè nhằm thực hiện đồng bộ công tác quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, bảo đảm đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng, duy trì trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Các hoạt động được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại phường Vũng Tàu là: phục vụ các hoạt động sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; phục vụ thi công xây dựng công trình; tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ, đám cưới; sử dụng vào việc trông, giữ phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp cần thiết.

Ngoài các trường hợp trên thì tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đều phải nộp phí sử dụng.

Hoàn trả nguyên trạng sau khi sử dụng

Về thủ tục, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải nộp hồ sơ gồm văn bản đề nghị theo mẫu và phương án sử dụng mặt bằng kèm phương án tổ chức giao thông. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét, cấp phép, bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Tổ chức, cá nhân khi được cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chỉ tổ chức trông, giữ xe trên vỉa hè sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng tạm thời cho mục đích này. Tuyệt đối không hoạt động khi chưa có giấy phép hoặc khi giấy phép đã hết hiệu lực.

Chỉ sử dụng lòng đường, vỉa hè trong khung thời gian đã được cấp phép ghi trong giấy phép; không tự ý kéo dài thời gian sử dụng.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đồng thời, thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt. Trường hợp phát sinh yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, địa phương sẽ kịp thời báo cáo và phối hợp với cảnh sát giao thông để điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp thực tế.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn công trình; giữ gìn vệ sinh môi trường, không để xảy ra ô nhiễm, tiếng ồn, bụi bẩn ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Khi kết thúc thời gian được phép sử dụng, yêu cầu cá nhân, đơn vị tiến hành thu dọn toàn bộ vật tư, phương tiện, vệ sinh sạch sẽ, hoàn trả nguyên trạng lòng đường, vỉa hè như trước khi được cấp phép.