Rô bốt lễ tân phục vụ hành chính công ở phường Vũng Tàu có gì đặc biệt?

Nguyễn Long
20/03/2026 17:40 GMT+7

Rô bốt lễ tân tại phường Vũng Tàu sẽ hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính. Qua đó cho thấy công nghệ AI đang giúp việc phục vụ người dân nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngày 20.3, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức giới thiệu hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công việc hành chính- rô bốt lễ tân phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường này.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu giới thiệu ưu điểm của rô bốt lễ tân

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết việc này nhằm đa dạng hóa phương thức giúp người dân tiếp cận và hỏi - đáp thủ tục hành chính của địa phương.

Theo đó, rô bốt lễ tân và hệ thống AI sẽ cung cấp thông tin, hỗ trợ giải đáp các dịch vụ công cho người dân nắm bắt.

"Phường Vũng Tàu sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo nhiều hơn nữa trong hoạt động. Mỗi cán bộ công chức đều phải áp dụng để triển khai công việc đạt hiệu quả tốt nhất. Bắt đầu từ ngày mai (21.3), rô bốt lễ tân và hệ thống AI sẽ chính thức hoạt động", ông Thuấn nói thêm.

Theo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, rô bốt lễ tân và hệ thống AI không thay thế cho cán bộ, con người mà chỉ hỗ trợ, là trợ lý để nâng cao năng suất làm việc.

Rô bốt được vận hành trên một nền tảng chung đang được triển khai cho các đơn vị trên địa bàn TP.HCM. Người dân có thể quét mã QR để tương tác với ứng dụng tại nhà để nắm bắt các thủ tục hành chính cần thiết, không cần phải di chuyển đến trung tâm phục vụ hành chính công.

Tin liên quan

TP.HCM chính thức ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức ra mắt trong ngày cuối năm 2025, trụ sở tại số 43 Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức), tiếp nhận hồ sơ của 16 sở ngành.

