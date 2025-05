Ngăn chặn kịp thời vụ chuyển gần 7 tỉ đồng để 'chứng minh trong sạch'

Ngày 20.5, lãnh đạo Công an P.9 (TP.Vũng Tàu) cho biết đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời vụ cụ ông 70 tuổi chuyển số tiền gần 7 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo để... "chứng minh trong sạch".



Người dân cần theo dõi truyền thông, cảnh báo nạn lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ nhà nước yêu cầu chuyển tiền ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, ông T. (70 tuổi, ở TP.Vũng Tàu) bị nhóm lừa đảo gọi điện thoại thông báo rằng ông đang bị điều tra về hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền. Nhóm này xưng là công an, viện kiểm sát liên tục gọi cho nạn nhân, hù dọa, đòi bắt giữ…

Sau đó, nhóm người này chuyển cho ông T. 4 triệu đồng, yêu cầu ra ngân hàng làm một tài khoản mới; đồng thời chuyển tất cả số tiền có được trong sổ tiết kiệm vào tài khoản này. Các thao tác tại ngân hàng phải quay lại cho nhóm "cán bộ" này xem.

Sau đó, ông T. đã ra một ngân hàng ở TP.Vũng Tàu yêu cầu nhân viên ở đây chuyển các khoản tiền trong sổ tiết kiệm vào tài khoản mới của mình gần 7 tỉ đồng để... chuyển tiền cho con trai mua nhà.

Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kéo dài thời gian chuyển tiền, bằng cách yêu cầu cung cấp số điện thoại của người thân để xác định việc chuyển tiền có đúng hay không nhưng ông T. không cung cấp.

Lãnh đạo Công an P.9 cho hay, khi cụ T. không hợp tác, nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo Công an P.9 về vụ việc trên. Ngay sau đó, nhiều cán bộ công an đã đến tiếp xúc, giải thích cho ông T. về các mánh khóe lừa đảo của nhóm tội phạm thì nạn nhân mới kể câu chuyện bị nhóm người giả cán bộ công an, viện kiểm sát dọa bắt.

Ông T. may mắn được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời nên không mất tiền. Không may mắn như ông T., anh H. (19 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa bị nhóm lừa đảo giả danh cán bộ công an, lừa đảo số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Theo đó, nhóm lừa đảo gọi điện, nói anh H. có liên quan đường dây rửa tiền nên cần phải chuyển tiền qua tài khoản do nhóm người này cung cấp để... "chứng minh sự trong sạch".

Trong 2 ngày 13 và 14.4, anh H. đã chuyển khoản tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

Tương tự, mới đây, ông N.K.P. (60 tuổi, ở H.Châu Đức) nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu là "Công an Hà Nội". Người này nói ông P. có liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy và hướng dẫn ông này nộp tiền để chứng minh không liên quan đến vụ án. Từ ngày 16 - 18.4, ông P. đã chuyển tiền vào tài khoản do người này cung cấp tổng số tiền 770 triệu đồng.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra, làm rõ các vụ lừa đảo kể trên.