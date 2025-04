'Ông chủ' Vàng Phú Cường bị cáo buộc chuyển tiền trái phép gần 9.500 tỉ đồng

TAND TP.Hà Nội đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử bị can Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Cùng vụ án, bị can Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị try tố tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngoài ra, 11 bị can khác bị viện kiểm sát cáo buộc về các hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị can Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường ẢNH: BỘ CÔNG AN

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2014 - 2018, bị can Phương thành lập nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong đó, 7 doanh nước trong nước gồm: Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty cổ phần Giá Diệp, Công ty cổ phần quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

3 doanh nghiệp tại Hồng Kông gồm: Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc, bị can Phương đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Nhóm này còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau.

Thông qua các hợp đồng khống nêu trên, bị can chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng lớn trong nước, đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông.

Cáo trạng cho thấy, sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho cấp dưới làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ, lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Một trong những bị can giúp sức tích cực cho bị can Phương là Đinh Thị Diệu Thúy. Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, bị can Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, bị can Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Cơ quan công tố xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỉ đồng).

Tiếp đó, Giám đốc Công ty Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VNĐ, dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Tổng hợp cả 2 chiều chuyển tiền, bị can Phương bị cáo buộc cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng.