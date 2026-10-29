Thầy giáo nước ngoài dùng bạo lực với học sinh lớp 2 ở Cần Thơ

Ngày 29.10, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Trần Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Việt Hoa (Trường phổ thông Việt - Hoa, P.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để làm rõ nội dung clip ghi lại cảnh một giáo viên có hành vi sử dụng bạo lực đối với học sinh tại trường này.

Hình ảnh thầy giáo người nước ngoài có hành vi dùng bạo lực với học sinh tại Trường phổ thông Việt - Hoa (TP.Cần Thơ) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, PV nhận được clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh bên trong một phòng học của Trường phổ thông Việt - Hoa vào khoảng 16 giờ ngày 22.9. Thời điểm này, ngoài các em học sinh mặc đồng phục, trong lớp còn có 2 người khác (1 người mặc áo trắng và 1 người mặc áo nâu).

Trong lúc đứng lớp, người mặc áo nâu dùng tay đánh vào mặt 2 học sinh trước sự chứng kiến của các học sinh khác. Người này còn có hành vi nghi là dùng tay bóp cổ, rồi nhấc bổng 1 học sinh khác lên và đưa ra khỏi lớp.

Ông Trần Tấn Bửu xác nhận đúng là có sự việc như vậy xảy ra tại Trường phổ thông Việt - Hoa. Người mặc áo nâu, có hành vi tác động học sinh là ông P. (35 tuổi, quốc tịch Nga, giáo viên dạy tiếng Anh); còn người mặc áo trắng là trợ giảng (người Việt). Cả hai không phải giáo viên cơ hữu của trường, mà của một trung tâm Anh ngữ đưa qua.

Theo ông Bửu, trước đó, Trường phổ thông Việt - Hoa ký hợp đồng liên kết giảng dạy với một trung tâm Anh ngữ về chương trình Anh văn tăng cường (trình độ TH và THCS), trong thời hạn từ 8.6.2026 - 31.5.2027. Thầy giáo người Nga được đưa qua trường giảng dạy từ ngày 18.8.

Ông Bửu cho biết, sự việc trên xảy ra tại lớp 2A2 trong giờ học tiếng Anh giao tiếp. Do lớp có sĩ số 36 học sinh nên tách thành 2 nhóm nhỏ để các em được thực hành nhiều với giáo viên nước ngoài.

Trước đó, thầy giáo P. rất gần gũi, thân thiện và hay đùa giỡn với học sinh. Hôm xảy ra sự việc, lúc đầu thầy giáo nước ngoài rất vui vẻ và học trò chạy đến giao lưu khá nhiều. Tuy nhiên, khoảng 8 phút cuối tiết học, thầy lại có hành vi đánh học sinh làm nhiều người bất ngờ. Người trợ giảng cũng không phản ứng kịp.

Trường phổ thông Việt - Hoa hiện có hơn 1.000 học sinh ẢNH: THANH DUY

Theo Hiệu trưởng Trường phổ thông Việt - Hoa, do camera chỉ ghi hình, không có âm thanh nên chưa biết rõ sự việc thế nào. "Tôi nói thật sự, khi giáo viên đánh một học sinh, người đau lòng nhất là cha mẹ và bản thân tôi là hiệu trưởng cũng rất đau lòng. Đau lòng vì mình thất bại trong việc giáo dục, để các em bị đánh", ông Bửu nói.

Ông Bửu cho biết, khi sự việc được phát hiện, nhà trường và trung tâm đã nhanh chóng gặp gỡ, xin lỗi các em học sinh và phụ huynh. Với các em học sinh bị giáo viên tác động thì hôm sau vẫn đi học lại bình thường. Trong khi đó, thầy giáo người nước ngoài đã không còn dạy trong trường và cũng bị trung tâm Anh ngữ cắt hợp đồng.

Hiện, Trường phổ thông Việt - Hoa đã cung cấp thông tin, trình báo sự việc đến Công an phường Cái Răng (TP.Cần Thơ) và bộ phận an ninh đối ngoại để điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc. Nhà trường cũng đang chờ lực lượng chức năng kết luận nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực học sinh của thầy giáo nước ngoài.