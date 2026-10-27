Đình chỉ 4 tháng cơ sở mẫu giáo ở Đồng Tháp bạo lực trẻ em

Ngày 27.10, tin từ UBND phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ban hành quyết định về việc đình chỉ hoạt động đối với lớp mẫu giáo tư thục Tuệ Minh trong thời hạn 4 tháng.

Cơ sở mẫu giáo này có địa chỉ tại số 17, đường số 3, khu phố Mỹ Phong, phường Mỹ Ngãi, do bà L.P.H (thường trú tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ.

Người phụ nữ dùng tay tác động vật lý và ấn mạnh vào cổ bé trai ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo quyết định, lý do đình chỉ xuất phát từ kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng, ghi nhận hành vi bạo lực đối với trẻ em trong quá trình chăm sóc, giáo dục tại cơ sở, được thể hiện rõ qua video và các tài liệu kiểm tra.

Hành vi này vi phạm các quy định về bảo vệ trẻ em theo luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 360/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND phường Mỹ Ngãi yêu cầu chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành quyết định, tạm dừng toàn bộ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; thông báo cho phụ huynh, người giám hộ và phối hợp bàn giao trẻ an toàn.

Đồng thời, cơ sở phải khắc phục triệt để các nguyên nhân dẫn đến vi phạm và báo cáo kết quả kèm minh chứng theo quy định. Chính quyền địa phương giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định này.

Theo một clip lan truyền trên mạng xã hội, một người phụ nữ tại cơ sở mẫu giáo này liên tục dùng tay tác động vật lý rất mạnh vào một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi. Dù bé trai khóc nhưng người này vẫn liên tục đánh vào lưng và dùng tay ấn mạnh vào cổ. Sau khi clip đăng tải, rất nhiều người dân tỏ ra bức xúc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định.