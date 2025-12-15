Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Làm rõ nguyên nhân trẻ 3 tuổi tử vong sau sặc thức ăn ở lớp mẫu giáo

Duy Tính - Vũ Phượng
15/12/2025 21:11 GMT+7

Trẻ 3 tuổi ở TP.HCM tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo. Cơ sở bị tạm ngưng hoạt động, công an đang điều tra nguyên nhân.

Trạm Y tế và UBND phường Phú Định (TP.HCM) đã có báo cáo về trường hợp trẻ 3 tuổi ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện - tử vong chưa rõ nguyên nhân tại lớp mẫu giáo B.M trên địa bàn phường này. Trước đó, bé ăn trưa tại lớp và có bị sặc thức ăn.

Theo báo cáo của UBND phường Phú Định, khoảng 10 giờ 30 sáng 11.12, cô T.T.T.T (30 tuổi) đút cho bé Đ.H.M (3 tuổi) ăn được khoảng nửa tô cơm (cơm trắng, thịt heo kho đậu hủ, canh cải ngọt nấu với tôm). Lúc đang nhai thì bé M. bị sặc và ho. Cô T. thấy có 2 hạt cơm trong mũi bé trào ra nên dùng khăn giấy lau cho bé.

Cô T. tiếp tục cho bé uống nước canh cải. Khi đút khoảng 4 muỗng thì bé hết sặc nên cô tiếp tục đút cho bé ăn bình thường. Lúc này, bé ngậm cơm và có triệu chứng ho. Thấy bé ăn chậm nên cô T. để bé tự ăn và quay sang đút cho các bé khác.

Bé ngồi quay lưng với cô T., tự múc ăn khoảng 10 phút. Cô T. quay lại xem thì thấy bé có biểu hiện dựa vào ghế nghiêng người qua lại giống như sắp ngất, dù được lay qua lại nhưng bé hơi nhắm mắt và không trả lời. Tưởng bé buồn ngủ nên cô bế em lại bồn rửa mặt. Trong miệng bé còn thức ăn nên dùng tay móc thức ăn trong miệng bé ra. Lúc này, còn có cô N.T.T.Tr phụ đỡ bé vào nằm xuống bên trong phòng ngủ.

Làm rõ nguyên nhân trẻ 3 tuổi tử vong sau sặc thức ăn ở lớp mẫu giáo- Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, trong một lớp tập huấn hướng dẫn vỗ lưng - ấn ngực khi trẻ bị sặc

ẢNH: BSCC

Cô T. thấy bé có dấu hiệu ngất đi nên đã bế lên, dùng tay phải vỗ lưng bé. Thức ăn vẫn còn trong miệng nên cô lập ngửa người bé lên, dùng tay phải móc thức ăn trong miệng bé ra, đồng thời dùng miệng để thổi hơi và thức ăn trong mũi bé trào ra.

Thấy hơi thở bé yếu nên cô T. gọi cô Tr. để gọi cô Th. (chủ cơ sở) xuống sau 5 phút. Cô Th. tiến hành hồi sức tim phổi cho bé nhưng không có kết quả. Đến 11 giờ, bé được đưa đi cấp cứu ở Trạm Y tế phường Phú Định.

Báo cáo của Trạm Y tế phường Phú Định xác định bé được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, môi tím tái, da niêm tím tái, chi lạnh. Mạch bẹn không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp thở không thở, ô xy máu không đo được, không ghi nhận vết thương, vết bầm xây xát. Bé được chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Bé được hồi sức tim phổi, dùng thuốc vận mạch... đồng thời gọi cấp cứu 115.

Trạm vệ tinh Bệnh viện Gia An 115 tiếp nhận và đến nơi lúc 11 giờ 45 phút. Sau 70 phút hồi sinh tim phổi tích cực nhưng bé đã không còn dấu hiệu của sự sống…

Lớp mẫu giáo B.M do bà T.T.Th là chủ, được thành lập năm 2016, quyết định mới vào ngày 13.11.2025. Quy mô được cấp phép là 2 lớp với 50 trẻ, tuổi từ 3 - 5. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở nhận 18 trẻ (sinh năm 2020 - 2023). Nhân sự gồm 1 chủ lớp, 2 giáo viên và 1 cấp dưỡng.

Sau vụ việc bé 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn xảy ra, UBND phường Phú Định đã yêu cầu chủ cơ sở tạm ngưng hoạt động từ ngày 12.12. Công an phường Phú Định đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ.

Làm gì khi trẻ sặc thức ăn?

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, khuyến cáo:

  • Khi trẻ sặc, xin nhớ gọi cấp cứu 115 ngay để được hướng dẫn. 
  • Trong thời gian này, lưu ý không cho trẻ uống nước, không cố móc họng vì sẽ làm dị vật vào sâu hơn bên trong đường thở. 
  •  5 phải cần làm ngay: "5 vỗ lưng - 5 ấn ngực" theo đúng hướng dẫn và lặp lại cho đến khi dị vật bật ra. 
  •  Khi trẻ tím tái, không đáp ứng: Phải ép tim ngay lập tức dưới hướng dẫn của điều phối viên 115. Không tự chuyển đi lòng vòng nếu chưa có đánh giá ban đầu. 
  •  Với nhà trẻ, giáo viên, bảo mẫu: Nên được tập huấn định kỳ các kỹ năng sơ cứu sặc - nghẹn - hóc dị vật, ép tim - thổi ngạt. Quan sát trẻ sát hơn trong giờ ăn - thời điểm rủi ro cao nhất. 
  • Với tuyến y tế cơ sở: Luôn duy trì nhân sự trực và sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu ban đầu. Cập nhật thường xuyên quy trình xử trí ngưng thở - ngưng tim ở trẻ.

Báo động: Liên tiếp học sinh ở TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi

Báo động: Liên tiếp học sinh ở TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi

Chưa đầy 1 tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 học sinh TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi, dù hồ bơi có giám sát. Điều này cảnh báo lỗ hổng an toàn ở hồ bơi.

