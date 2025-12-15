Báo động: Liên tiếp học sinh ở TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi

Ngày 15.12, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết trong một tháng qua, bệnh viện tiếp nhận 2 trẻ là học sinh tiểu học và trung học bị đuối nước ở hồ bơi, tất cả đều tử vong.

Có người giám sát trẻ vẫn đuối nước ở hồ bơi

Mới nhất, ngày 13.12, bé L.N.P (nữ, 7 tuổi, ở phường Bình Tân) đi dã ngoại cùng trường tiểu học tại một khu du lịch ở Tây Ninh (Long An cũ).

Theo lời khai của giáo viên và nhân viên trông coi hồ bơi, lúc 12 giờ 30 phút, bé xuống hồ bơi chơi, hồ sâu khoảng 0,4 m.

Đến 12 giờ 45 phút, một người bạn đang bơi ở hồ bên cạnh phát hiện bé P. úp mặt xuống nước, không cử động nên gọi giáo viên và nhân viên cứu hộ đưa bé lên bờ. Thời điểm này, bé tím tái, ngưng thở. Nhân viên cứu hộ tiến hành hồi sức tim phổi, ép tim, thổi ngạt trong khoảng 7 phút.

Chưa đầy 1 tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 học sinh TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi ẢNH: DUY TÍNH

Sau đó, bé được chuyển đến một phòng khám tư để tiếp tục sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Tại đây, bé được đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi khoảng 30 phút thì tim đập trở lại, tuy nhiên đồng tử hai bên đã giãn 4 mm. Bé được tiêm thuốc vận mạch và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 16 giờ 15 phút.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, ghi nhận bé mê sâu, đồng tử giãn. Bé tiếp tục được hồi sức, thở máy, sử dụng 2 loại thuốc vận mạch liều tối đa. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị tổn thương gan, thận do thiếu ô xy kéo dài. Bé được xác định tử vong lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng 15.12.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 25.11, bé nam L.T.K (12 tuổi, ở xã Bà Điểm) được mẹ đưa đến một hồ bơi gần nhà để tập bơi. Khoảng 30 phút sau, bạn bè phát hiện bé ngất và chìm trong nước, trong khi mực nước hồ chỉ sâu tới hông.

Bé được đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê, tay chân co quắp. Thầy giáo dạy bơi tiến hành ép tim, thổi ngạt và chuyển bé đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Bé tiếp tục được đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tại đây ghi nhận bé ngưng tim, ngưng thở, được đặt nội khí quản và hồi sức tích cực trong 1 giờ 10 phút thì tim đập trở lại. Bé được sử dụng thuốc vận mạch và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

"Bé mê sâu, đồng tử 2 bên giãn 4 mm, môi tím tái, huyết áp không đo được, nhịp tim nhanh, thở yếu, sủi bọt hồng qua ống nội khí quản. Sau cấp cứu, bé được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiếp tục điều trị", bác sĩ Đinh Tấn Phương cho biết.

Do tổn thương gan, thận nặng, bé phải lọc máu. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, bé đã tử vong ngày 7.12.

Cần có các giải pháp để tránh những ca tử vong do đuối nước ở hồ bơi ẢNH: DUY TÍNH

Có bất cập trong việc giám sát hồ bơi?

"Một tháng có 2 trẻ ở TP.HCM tử vong do đuối nước ở hồ bơi. Điểm chung là các hồ bơi đều có người giám sát, có giáo viên đi theo, mực nước không quá đầu trẻ, và người phát hiện đuối nước đều là bạn bè", bác sĩ Đinh Tấn Phương chia sẻ, đồng thời đặt vấn đề về trách nhiệm giám sát tại hồ bơi.

Theo bác sĩ Phương, hầu hết các ca đuối nước đều được sơ cứu tại hiện trường, nhưng qua thực tế cho thấy hiệu quả chưa cao. Do đó, cần tập huấn lại kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng làm việc tại hồ bơi.

Bác sĩ khuyến cáo cần dạy bơi cho trẻ, đặc biệt là kỹ năng ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Trẻ có tiền căn co giật, nhất là động kinh, tuyệt đối không cho đi bơi hoặc leo trèo.

"Các hồ bơi cũng cần trang bị hệ thống camera để tăng cường giám sát", bác sĩ Phương nói.