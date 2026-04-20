Xác minh thông tin thầy giáo dạy toán véo tai, đánh 17 học sinh lớp 7

Ngày 20.4, ông Võ Thành Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ (xã Hiếu Thành, Vĩnh Long) cho biết, trường đã họp và báo cáo về UBND xã Hiếu Thành xin ý kiến xử lý vụ véo tai, đánh 17 học sinh ở trường.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 16.3, bà Trương Thị Xuyến, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ đã chủ trì buổi làm việc cùng giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo dạy toán, 17 học sinh và một số giáo viên có liên quan làm việc.

Theo biên bản làm việc, 17 học sinh lớp 7/2, Trường THCS Trương Văn Chỉ cho biết, khi mắc lỗi tại các tiết dạy toán của ông L.V.B thì bị thầy véo tai, ký đầu, đánh bằng thước, dùng tập, sách đánh vào đầu... Tại biên bản, ông B. thừa nhận có thực hiện các hành vi trên, hứa khắc phục...

Bà Trương Thị Xuyến nêu trong biên bản, phương pháp dạy của ông B. chưa phù hợp, mong rằng ông B. điều chỉnh và có phương pháp phù hợp hơn; đồng thời báo cáo lên hiệu trưởng để có hướng xử lý...

Ông Nguyễn Phú Quốc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành, cũng vừa có văn bản giao Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường THCS Trương Văn Chỉ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh và trả lời cho người dân (đã giấu tên) khi người này có phản ánh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long về việc 17 học sinh lớp 7/2 của trường trên bị đánh...







