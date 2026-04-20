Vĩnh Long: Bị dọa đánh, dùng dao đâm chết người

Nam Long
20/04/2026 10:06 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn rồi bị dọa đánh, Trương Văn Tài (45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã dùng dao thủ sẵn đâm chết người.

Ngày 20.4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Văn Tài (45 tuổi, ở xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Đây là bị can đã dùng dao đâm chết người sau khi bị dọa đánh. 

Bị can Trương Văn Tài tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 1.4, do mâu thuẫn cá nhân nên giữa Tài và ông Đ.H.A (47 tuổi, ở ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi và Tài bị ông A. dọa đánh.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tài và ông A. xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài dùng dao thủ sẵn trong người đâm ông A. trọng thương.

Sau khi gây án, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 7.4 tử vong.

Sau khi biết tin ông A. tử vong, Tài đến Công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ dùng dao đâm chết người nêu trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

