Xác minh người đàn ông gây rối, dọa đánh phụ nữ trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 8.3, Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông có hành vi gây rối, dọa đánh một phụ nữ tại khu vực cửa ngõ nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Người đàn ông giật nón trên đầu người phụ nữ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc ngay lòng đường.

Đáng chú ý, khi một người phụ nữ đứng cạnh can ngăn, người này không dừng lại mà hung hăng vung tay dọa đánh. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông còn giật chiếc mũ đội trên đầu người phụ nữ, ném mạnh về phía đối phương.

Mặc dù nhiều tài xế xe công nghệ khác đã tiến đến can ngăn, người này vẫn tỏ thái độ hung hãn. Người đàn ông tiếp tục lôi quần áo, vật dụng từ trong các hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường, gây nên cảnh tượng nhếch nhác.

Sự việc xảy ra tại khu vực cửa ngõ trọng điểm khiến giao thông bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện buộc phải dừng lại trên đường chờ di chuyển qua.

