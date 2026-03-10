Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đâm chết người sau cuộc nhậu rồi trốn vào rừng, nghi phạm bị bắt sau 12 giờ

Hải Phong
Hải Phong
10/03/2026 12:36 GMT+7

Sau hơn 12 giờ truy tìm, lực lượng Công an xã Đăk Sao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn vào rừng.

Trưa 10.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Đăk Sao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ nghi phạm Trương Văn Giang (32 tuổi, tạm trú thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao) để điều tra hành vi đâm chết người.

Đâm chết người vì mâu thuẫn sau khi uống rượu, nghi phạm bị bắt sau 12 giờ- Ảnh 1.

Nghi phạm Trương Văn Giang tại trụ sở công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 8.3, tại khu vực ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, Trương Văn Giang trong tình trạng đã uống rượu xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh A.T (26 tuổi, ở cùng thôn).

Sau khi xảy ra cãi vã, Giang bỏ về nhà lấy một con dao rồi quay lại khu vực ngã ba đường. Tại đây, khi gặp lại anh A.T, Giang rút dao đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trạm y tế xã Đăk Sao do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đại úy Phạm Tiến Tuy, Trưởng công an xã Đăk Sao, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy tìm nghi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng vận động gia đình tuyên truyền, thuyết phục nghi phạm ra đầu thú.

Đến khoảng 8 giờ ngày 9.3, sau hơn 12 giờ truy tìm, lực lượng Công an xã Đăk Sao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và bắt giữ Trương Văn Giang khi nghi phạm đang lẩn trốn trong khu vực rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ con dao được xác định là hung khí gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại quán ở phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), nam thanh niên dùng dao chém khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương rồi đến công an đầu thú.

đâm chết người Uống rượu Quảng Ngãi xã Đăk Sao
