Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Xử phạt tài xế chở người đu bám trên thùng xe tải

Hải Phong
Hải Phong
07/03/2026 19:19 GMT+7

Tài xế chở người phía sau đu ra ngoài, bám vào trụ sắt với tư thế rất nguy hiểm khi xe đang lưu thông, đã bị CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt.

Ngày 7.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Duy Đ. (55 tuổi, ở xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) - là tài xế điều khiển ô tô tải chở người trên thùng xe trái quy định.

Quảng Ngãi: Xử phạt tài xế chở người đu bám trên thùng xe tải khi đang chạy- Ảnh 1.

Xe tải chở người đàn ông đu trên trụ sắt lưu thông trên đường đoạn qua xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khó hiểu cảnh đu trụ sắt chông chênh khi xe tải đang chạy

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe ô tô tải chạy trên đường, phía sau thùng xe có hai người đứng bám vào trụ sắt. Trong đó, một người đứng trong thùng xe ôm chặt trụ sắt, người còn lại đu người ra ngoài, bám vào trụ với tư thế rất nguy hiểm khi xe đang lưu thông.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, bởi chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh vụ việc.

Quảng Ngãi: Xử phạt tài xế chở người đu bám trên thùng xe tải khi đang chạy- Ảnh 2.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe tải

ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ ngày 5.3 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Người điều khiển xe tải là ông Nguyễn Duy Đ.

Ông Đ. thừa nhận đã chở hai người đứng trên thùng xe khi xe đang chạy. Ông cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Đ. về hành vi điều khiển xe ô tô chở người trên thùng xe trái quy định với mức tiền phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Tin liên quan

Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe

Xử phạt 2 tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi lái xe

Ngày 30.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt 2 tài xế xe buýt vì sử dụng điện thoại khi lái xe, sau khi tiếp nhận hình ảnh phản ánh của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế xử phạt Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận