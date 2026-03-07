Quảng Ngãi: Xử phạt tài xế chở người đu bám trên thùng xe tải

Ngày 7.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Duy Đ. (55 tuổi, ở xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) - là tài xế điều khiển ô tô tải chở người trên thùng xe trái quy định.

Xe tải chở người đàn ông đu trên trụ sắt lưu thông trên đường đoạn qua xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khó hiểu cảnh đu trụ sắt chông chênh khi xe tải đang chạy

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe ô tô tải chạy trên đường, phía sau thùng xe có hai người đứng bám vào trụ sắt. Trong đó, một người đứng trong thùng xe ôm chặt trụ sắt, người còn lại đu người ra ngoài, bám vào trụ với tư thế rất nguy hiểm khi xe đang lưu thông.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông, bởi chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh vụ việc.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe tải ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ ngày 5.3 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Người điều khiển xe tải là ông Nguyễn Duy Đ.

Ông Đ. thừa nhận đã chở hai người đứng trên thùng xe khi xe đang chạy. Ông cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Đ. về hành vi điều khiển xe ô tô chở người trên thùng xe trái quy định với mức tiền phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.