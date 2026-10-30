Thầy giáo nước ngoài dùng bạo lực với học sinh lớp 2 là thạc sĩ tiếng Anh

Ngày 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Mạnh Thùy Trang, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ), cho biết đã yêu cầu Trường phổ thông Việt - Hoa (P.Cái Răng) rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý giáo viên, sau sự cố giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh lớp 2.

Mất kiểm soát cảm xúc trong giờ dạy

Theo báo cáo vụ việc, vào chiều 22.9, ông P.P (35 tuổi, quốc tịch Nga) được phân công giảng dạy tiết tiếng Anh tại lớp 2A2 Trường phổ thông Việt - Hoa.

Đây là chương trình liên kết giảng dạy giữa trường và một trung tâm Anh ngữ trên địa bàn. Ông P.P là giáo viên cơ hữu của trung tâm, có bằng thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, được cơ quan chức năng TP.Cần Thơ cấp giấy phép lao động có hiệu lực từ 1.12.2025 đến 5.10.2027.

Giáo viên người nước ngoài sử dụng hành vi bạo lực với học sinh lớp 2 trong giờ dạy tiếng Anh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sau tiết tiếng Anh tại lớp 2A2, Trường phổ thông Việt - Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp phản ánh lên Ban giám hiệu về việc thầy giáo nước ngoài có hành vi bạo lực với học trò. Qua trích xuất camera giám sát trong khoảng thời gian từ 15 giờ 48 phút đến 16 giờ cùng ngày, nhà trường ghi nhận trong lúc một số học sinh mất trật tự, ông P.P đã không kiềm chế được cảm xúc dẫn tới có hành vi túm cổ một học sinh, nhấc và kéo một em ra khỏi lớp, đồng thời vung tay đánh trúng thêm hai em khác.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến trợ giảng người Việt đứng lớp cùng thời điểm không kịp can ngăn, nhất là trước đó ông P.P thể hiện thái độ vui vẻ, thân thiện với học trò.

Chấm dứt hợp đồng ngay sau sự việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào ngày 23.9, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Trường phổ thông Việt - Hoa phối hợp trung tâm Anh ngữ khẩn trương thăm hỏi, trực tiếp xin lỗi gia đình các học sinh liên quan, đồng thời phân công giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát diễn biến tâm lý của trẻ.

Bên trong Trường phổ thông Việt - Hoa ẢNH: THANH DUY

Cùng ngày 23.9, trung tâm ngoại ngữ liên kết đã họp kỷ luật và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông P.P do vi phạm chuẩn mực sư phạm và có hành vi bạo lực với học sinh; đồng thời bố trí giáo viên khác thay thế để đảm bảo chương trình học.

Trong bản tường trình, ông P.P thể hiện thái độ cầu thị, thừa nhận sai phạm và bày tỏ sự hối hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc hành vi. Theo quy định về cư trú của lao động nước ngoài sau khi mất việc làm, ông P.P đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh về nước vào ngày 21.10.

Hiện Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cũng đã yêu cầu Trường phổ thông Việt – Hoa rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy của giáo viên, nhất là giáo viên giảng dạy thông qua các chương trình liên kết, nhằm chủ động phòng ngừa những sự việc tương tự. Trường phổ thông Việt - Hoa cũng đã cung cấp toàn bộ tài liệu, dữ liệu camera cho công an địa phương nhằm phục vụ công tác xác minh và xử lý.