Khách Tây đi ngang đám cưới ở Cần Thơ, được mời vào còn bỏ phong bì mừng cưới

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm khách Tây tham gia đám cưới ở Cần Thơ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, họ hào hứng hòa mình vào những điệu nhảy, không ngần ngại thể hiện sự thân thiện với mọi người. Không những vậy, một nam khách nước ngoài còn cầm mic thể hiện bài hát nhạc ngoại lời Việt. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi được mời vào chung vui, nhóm khách Tây còn không quên bỏ phong bì mừng cô dâu, chú rể.



Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút gần 3 triệu lượt xem, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước sự hòa đồng của nhóm du khách.

Đoạn clip về nhóm khách Tây tại đám cưới đạt gần 3 triệu lượt xem khi đăng tải lên mạng xã hội

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phúc Nguyên, người quay đoạn clip, cho biết anh là khách mời tại đám cưới của chú rể Khang Minh và cô dâu Phương Hảo, tổ chức ngày 25.10 tại Cần Thơ. Thấy nhóm khách nước ngoài giao lưu vui vẻ với gia đình và khách dự tiệc, anh lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Dù chưa rõ tiếng Việt nhưng một nam du khách cũng tự tin thể hiện ca khúc lời Việt nhạc ngoại "Chỉ riêng mình ta".

Nhóm khách Tây chúc mừng cô dâu, chú rể ẢNH: NVCC

"Nhóm khách Tây sau khi tham quan chợ nổi Cái Răng thì đi ngang qua đám cưới, thấy đông vui nên dừng lại xem. Khi thấy họ đứng phía trước, chủ nhà nhiệt tình mời vào chung vui, dự tiệc. Tôi khá bất ngờ khi thấy mọi người hòa đồng, thoải mái, nhiệt tình nhảy múa cùng nhau. Đặc biệt, nhóm khách còn bỏ phong bì mừng cô dâu, chú rể, khiến tôi cảm thấy rất thú vị", anh chia sẻ.

Trước khi rời đi để tham quan nhiều địa điểm du lịch khách, họ cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình. Nhóm du khách vui vẻ trước sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương.

Anh Andy (áo đen) vui mừng khi được tham dự đám cưới ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Anh Andy đến từ tiểu bang Alaska, Mỹ là một trong những người chung vui trong đám cưới hôm đó. Anh cho hay sự hiếu khách và hào phóng của gia đình đã để lại trong anh những ấn tượng không thể nào quên.

"Được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc đó là một niềm vui lớn với chúng tôi. Chúc cô dâu, chú rể mãi hạnh phúc đồng thời xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình vì lòng hiếu khách đáng quý", nam du khách bày tỏ.