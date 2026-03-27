Đời sống Cộng đồng

Ghé mua thuốc, 2 khách Tây bất ngờ quay lại tặng đồ chơi cho bé gái

Dương Lan
27/03/2026 10:26 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 khách Tây quay lại tiệm thuốc ở Phú Quốc để mua đồ chơi tặng bé gái thu hút nhiều lượt xem và bình luận tích cực trên mạng xã hội.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 khách Tây tặng gấu bông và búp bê cho một bé gái khi ghé vào tiệm thuốc tại Việt Nam, khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Theo đó, sau khi mua thuốc và thấy bé gái dễ thương, 2 người ghé một siêu thị gần đó để mua quà tặng em.

Hai khách Tây bất ngờ tặng đồ chơi cho con của chủ tiệm thuốc ở Việt Nam - Ảnh 1.

Hai khách Tây tặng đồ chơi cho con gái chủ tiệm thuốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi nhận được món quà, bé gái tỏ ra vô cùng vui mừng, ôm chặt gấu bông và búp bê không rời. Người mẹ cũng là chủ tiệm thuốc không giấu được sự xúc động trước hành động dễ thương của 2 vị khách lạ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động tử tế, giản dị của 2 khách nước ngoài này đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Clip 2 khách Tây tặng quà cho bé gái thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Tài khoản Mai Chi bình luận: "Khách nước ngoài nhiều người dễ thương lắm luôn. Chắc tiệm bạn bán thuốc họ uống khỏe nên quay lại cảm ơn". Bạn Thu Hà viết: "Bé nhà mình cũng được khách tặng cho bộ đồ chơi, xem giá mình cũng bất ngờ".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phạm Ngọc Xuân, chủ tiệm thuốc tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết câu chuyện 2 người nước ngoài tặng quà diễn ra cách đây vài ngày. Thời điểm đó, trong chuyến du lịch tại Phú Quốc, họ ghé tiệm của chị để mua thuốc ho và thuốc cảm.

Thấy con gái chị (6 tuổi) đứng trong tiệm, lễ phép chào hỏi, 2 vị khách đến từ Nga tỏ ra thích thú và muốn tặng bé một món quà kỷ niệm. Sau khi mua thuốc, họ đã sang cửa hàng bên cạnh chọn mua gấu bông và búp bê và quay lại tiệm để trao tận tay bé.

"Từ trước đến nay, đây là những vị khách đầu tiên ghé mua thuốc rồi còn tặng quà cho con nên tôi rất cảm kích. Bé nhà tôi nhận quà thì cười tươi lắm, tôi cũng ngỏ ý gửi lại họ vài hộp dầu và kẹo ngậm nhưng họ không nhận và rời đi. Từ khi có món quà đặc biệt đó, tối nào con tôi cũng ôm gấu bông đi ngủ", chị Xuân chia sẻ.

Chị Xuân cho biết đã mở tiệm thuốc tại đặc khu Phú Quốc khoảng 5 năm nay. Nhờ vị trí nằm trong khu vực du lịch, lượng khách đến mua khá đông, trong đó khoảng 80% là du khách nước ngoài.

Theo chị, phần lớn du khách đều thân thiện, cởi mở và thường giao tiếp bằng những câu tiếng Anh, tiếng Nga đơn giản. Những câu chuyện nhỏ khi bán hàng đôi khi trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Chị không quên gửi lời chúc tốt đẹp và có trải nghiệm đáng nhớ khi đến Việt Nam tới hai vị khách đặc biệt.

Tin liên quan

2 khách Tây đi ngang qua đám cưới, bất ngờ được mời vào dự tiệc

Trong lúc tham quan tại Đắk Lắk, 2 khách Tây đi ngang qua một đám cưới của người dân địa phương. Điều bất ngờ là họ lập tức được mời vào dự tiệc, giao lưu và nâng ly cùng mọi người.

Khách Tây đi chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM, làm điều lạ khiến nhà vườn tò mò

Khu 'đất vàng' làm công viên ở TP.HCM thu hút người dân, khách Tây đến vui chơi

Khám phá thêm chủ đề

Khách Tây khách Tây tặng quà tiệm thuốc tặng quà phú quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
