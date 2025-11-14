Phong bì mừng chắt của cụ bà U.100: Nét chữ run run khiến cháu gái rưng rưng

Biết tin cháu nội Lê Thu Phương (25 tuổi, quê ở Phú Thọ) sinh con đầu lòng, bà Đào Thị Nguyên (95 tuổi) gom góp tiền trợ cấp xã hội dành cho người cao tuổi bỏ vào phong bì và viết thư tay gửi tặng. Chiếc phong bì đặc biệt bên trong có ít tiền được gấp thật gọn cùng lời chúc đầy yêu thương khiến người cháu rưng rưng.



Hình ảnh đôi bàn tay nắn nót viết từng lời nhắn trên phong bì với lời nhắn: "Bà chúc cháu sinh được mẹ tròn con vuông. Con gái tên Mi Ca, con trai tên Tùng Dương (tên bà đặt cho chắt - PV) cũng chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Cụ Nguyên tự viết lời chúc gửi đến cháu nội ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phương cho biết, dù thời tiết Hà Nội những ngày này trở lạnh nhưng nhận món quà đặc biệt bản thân cảm thấy ấm lòng. Sau khi lấy chồng, chị sinh sống và làm việc ở Hà Nội còn bà vẫn ở quê. Hiện cụ Nguyên vẫn còn minh mẫn nhưng hai tay đã run, mắt cũng mờ dần. Với chị, chiếc phong bì là tấm lòng, tình yêu của bà dành cho đứa chắt vừa chào đời.

"Bà không thể lên Hà Nội, không biết dùng điện thoại cũng chẳng hiểu mạng xã hội là gì. Bà bảo là gửi ít lộc cho mẹ tròn con vuông. Món quà ấy là sự chắt chiu của bà từ khoản phụ cấp nhỏ hàng tháng. Giữa bộn bề cuộc sống món quà ấy khiến mình lặng đi vì nhận ra tình yêu thương không cần đến từ những điều lớn lao", chị Phương chia sẻ.

Những dòng chữ yêu thương của cụ Nguyên viết cho cháu gái ẢNH: NVCC

Với chị Phương, bà là cả bầu trời kỉ niệm tuổi thơ là niềm tin, động lực cho con cháu. Việc chụp lại những khoảnh khắc đời thường cũng là cách thể hiện và lưu giữ những kỷ niệm về bà.

Bà nội chị Phương đã 95 tuổi nhưng vẫn có thể cầm cuốc bổ củi. Bà cũng không chịu đi chơi đâu xa, đi đâu cũng đòi về sớm vì sợ con trai ở nhà không biết… cho đàn gà ăn.

Cụ Nguyên vẫn minh mẫn, hằng ngày tự đi chợ ẢNH: NVCC

Cụ bà U.100 luôn dành tình yêu thương cho các cháu, giữ mối quan hệ tốt đẹp với con dâu hàng chục năm qua. Ngược lại, mỗi lần đi chợ, mẹ chị Phương đều mua quà bánh cho bà. Biết bà thích ăn trầu, mẹ cũng mua sẵn để ở nhà, không bao giờ để bà phải thiếu trầu. Mỗi khi có thời gian rảnh, chị em chị Phương thường nằm thủ thỉ, tâm sự với bà.

Cụ bà U.100 vẫn còn minh mẫn nhưng hai tay đã run ẢNH: NVCC

"Mình nghĩ một trong những yếu tố để bà có cuộc sống chất lượng là ở quê thường ăn rau củ quả, cá, thịt… do nhà tự nuôi trồng được. Ngoài ra, bà vận động vừa sức, được con cháu chăm sóc, trò chuyện nên tinh thần luôn thoải mái. Mình mong các bà luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ bên con cháu", chị Phương bày tỏ.