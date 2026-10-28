Đề xuất chưa hoãn xuất cảnh người bị mạo danh lập doanh nghiệp

Đề xuất được nêu tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Cụ thể, cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị sử dụng thông tin để đăng ký, thành lập cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dẫn đến được xác định là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp ẢNH: ĐỘC LẬP

Điều kiện là, cá nhân đã có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên thông) hoặc cơ quan thuế (đối với trường hợp cá nhân kinh doanh đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế) và cơ quan công an xử lý việc bị giả mạo thông tin.

Đồng thời, cơ quan công an đã có ý kiến bằng văn bản về việc tiếp nhận phản ánh, đang trong quá trình giải quyết gửi cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Dự kiến, nghị quyết được trình Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 15.12.2026 và được áp dụng đến hết ngày 30.6.2028.

Trước đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan thuế đã tiếp nhận khoảng 4.000 trường hợp phản ánh về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, việc phản ánh của cá nhân chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan thuế xác định người phản ánh thực sự là người bị giả mạo thông tin và thực hiện gỡ bỏ ngay biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất nhập cảnh.

Ngày 14.10, cơ quan công an, thuế, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã họp bàn về phương án phối hợp xử lý phản ánh của các trường hợp bị sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp.

Nội dung trao đổi cụ thể gồm: phương án phối hợp xử lý trường hợp phản ánh sử dụng thông tin trái phép có dấu hiệu giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; yêu cầu tài liệu, hồ sơ, giấy tờ để xác minh giả mạo cần trao đổi, cung cấp.