Làm gì để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Thứ nhất, trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Nếu chọn đề nghị khôi phục mã số thuế: người nộp thuế cần thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Khi nợ thuế được hệ thống ghi nhận đã nộp, thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong khoảng 3 - 5 phút ẢNH: NGỌC THẮNG

Người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh.

Nếu chọn đề nghị đóng mã số thuế: người nộp thuế thực hiện hồ sơ đóng mã số thuế, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định. Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn các nội dung cần hoàn tất cho trường hợp cụ thể.

Thứ hai, trường hợp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể… (khác trạng thái 06).

Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh: người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng.

Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi việc nộp tiền được ghi nhận, số nợ thuế còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong khoảng 3 - 5 phút.

Thứ ba, với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Có thể thực hiện nộp tiền qua eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của cơ quan thuế theo hướng dẫn phù hợp với trường hợp cụ thể.