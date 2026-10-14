Cục Thuế: Hủy tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế trong 15 phút từ khi nộp tiền

Từ tháng 5.2025, cơ quan thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an triển khai quy chế phối hợp, thực hiện kết nối, truyền nhận dữ liệu điện tử.

Về gỡ tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế, Bộ Tài chính), cho biết, khi người nộp thuế hoàn thành các nghĩa vụ liên quan, hệ thống của cơ quan thuế sẽ ghi nhận, tự động ban hành thông báo hủy tạm hoãn xuất cảnh.

Thông báo được truyền đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh bằng đường điện tử trong 3 - 5 phút sau đó.

Nộp nợ thuế qua eTax mobile và Cổng dịch vụ công quốc gia, trong tối đa 10 phút, hệ thống của cơ quan thuế sẽ ghi nhận ẢNH: NGỌC THẮNG

Có 2 hướng nộp tiền được hệ thống ghi nhận rất nhanh, tối đa chỉ khoảng 10 phút từ khi nộp tiền là qua eTax mobile và Cổng dịch vụ công quốc gia.

"Như vậy, tính từ khi người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ cho tới khi được gỡ tạm hoãn xuất cảnh chỉ khoảng 15 phút. Quy trình này đã được cơ quan thuế vận hành, kiểm tra thực tế, rất nhiều trường hợp thành công", ông Huy nói.

Hủy tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp 06 có thể mất nhiều tuần

Từ kinh nghiệm hỗ trợ gỡ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế trong thực tế, theo luật sư Phạm Thị Hòa, Giám đốc Công ty Luật TNHH UCASE, thời gian gỡ phụ thuộc tình trạng của doanh nghiệp, mức độ phối hợp với cơ quan thuế.

Quan trọng nhất là phải xác định đúng nguyên nhân người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh. Ví dụ, doanh nghiệp đang ở trạng thái bị khóa mã số thuế do bỏ địa chỉ kinh doanh hay nợ thuế vượt ngưỡng, từ đó xác định hướng xử lý phù hợp.

Người nộp thuế không nên chỉ dựa vào số liệu trên eTax Mobile để tự kết luận đã hoàn thành mọi nghĩa vụ ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động, người đại diện pháp luật bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: nếu số tiền nợ vượt ngưỡng (với doanh nghiệp, tổng nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên; với hộ kinh doanh, tổng nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên), cần xem xét xử lý theo hướng trả một phần để đưa số nợ xuống dưới ngưỡng.

Thực tế, khoản tiền đã nộp không phải lúc nào cũng được hệ thống thuế ghi nhận ngay. Có những trường hợp mất khoảng 1 - 2 ngày để hệ thống ghi nhận, hạch toán giảm số nợ.

"Nếu cần xử lý gấp, người nộp thuế nên chủ động xuất trình biên lai nộp tiền cho cán bộ thuế để kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ khi đủ căn cứ", bà Hòa khuyến cáo.

Không nên mặc nhiên cho rằng hệ thống sẽ tự động gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi nộp tiền. Người nộp thuế cần chủ độn g liên hệ cơ quan thuế để xác nhận điều kiện, thủ tục cụ thể hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Các trường hợp phức tạp, điển hình là doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), việc gỡ tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật phải thực hiện thêm nhiều thủ tục như: nộp hồ sơ đề nghị đóng hoặc khôi phục mã số thuế, bổ sung các tờ khai còn thiếu, nộp tiền phạt.

"Mất khoảng 1 - 2 tuần nếu hồ sơ đơn giản, người thực hiện chủ động hoàn thành từng bước. Thời gian xử lý có thể kéo dài khoảng 3 tuần hoặc lâu hơn nếu phải rà soát nhiều nghĩa vụ thuế, bổ sung báo cáo, chờ ban hành quyết định xử phạt", bà Hòa nhấn mạnh.

Điểm đáng lưu ý được bà Hòa đề cập là, nhiều người nhầm tưởng mình không còn nợ thuế khi tra cứu trên eTax Mobile không thấy khoản phải nộp. Tuy nhiên, thông tin hiển thị trên ứng dụng chưa chắc đã phản ánh đầy đủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế từ nhiều năm trước.

Một số trường hợp, dữ liệu trên ứng dụng chỉ dừng ở thời điểm mã số thuế bị khóa. Người nộp thuế không nhìn thấy đầy đủ các khoản phát sinh cần xử lý.

"Đừng chỉ dựa vào số liệu trên ứng dụng eTax Mobile để kết luận đã hoàn thành mọi nghĩa vụ. Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp, yêu cầu kiểm tra, xác định đầy đủ số tiền, hồ sơ còn thiếu trước khi thực hiện các bước tiếp theo", bà Hòa nói.