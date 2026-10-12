Bị mạo danh, có nên tự nộp nợ thuế để gỡ tạm hoãn xuất cảnh nhanh?

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, đến nay, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Rất nhiều người trong số 4.000 trường hợp kể trên đang rơi vào hoàn cảnh bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp mà họ làm người đại diện pháp luật nợ thuế quá hạn, thậm chí thuộc trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Nhiều người bị mạo danh thành lập doanh nghiệp muốn tự nộp nợ thuế của doanh nghiệp để được gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên nhóm Facebook có tên "Những người bị cấm xuất cảnh do nợ thuế doanh nghiệp mạo danh" với hơn 700 thành viên, nhiều ý kiến bày tỏ "sốt ruột" khi bị tạm hoãn xuất cảnh.

Họ muốn chủ động nộp hết nợ thuế của doanh nghiệp để giải quyết chuyện xuất cảnh trước, trong khi vẫn tiếp tục đeo đuổi quá trình xác minh.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho rằng, tự bỏ tiền nộp khoản thuế doanh nghiệp đang nợ có thể là giải pháp nhanh trong một số trường hợp, nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động.

"Người bị mạo danh không biết bên cạnh nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp còn liên quan vấn đề nào khác không, ví dụ như mua - bán hóa đơn, công nợ chưa trả, nghĩa vụ khác chưa hoàn thành... Việc tự đứng ra giải quyết các nghĩa vụ của doanh nghiệp gần như đồng nghĩa họ thừa nhận là người mở doanh nghiệp, chịu trách nhiệm các vấn đề", ông Tuấn nói.

Với trường hợp 03, 06, hết nợ thuế chưa đủ để hủy tạm hoãn xuất cảnh

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), khuyến cáo tuyệt đối không nên tự bỏ tiền nộp nợ thuế để giải quyết việc xuất cảnh trong trường hợp bị mạo danh.

Vấn đề không chỉ nằm ở nghĩa vụ thuế mà còn có thể liên quan đến những hoạt động khác của doanh nghiệp, chẳng hạn các giao dịch dân sự, khoản nợ ngân hàng hoặc hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Cá nhân không biết doanh nghiệp đó đã thực hiện những giao dịch gì, rủi ro khá lớn.

Người bị mạo danh sẽ phải đối mặt không ít rủi ro nếu chủ động hoàn tất các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp ẢNH: ĐỘC LẬP

Đáng chú ý, cần phân biệt trường hợp cá nhân đứng tên đại diện doanh nghiệp có khoản nợ thuế thông thường với trường hợp doanh nghiệp thuộc trạng thái 03, 06.

Với nợ thuế thông thường, khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ ghi nhận, ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khá nhanh theo quy trình điện tử.

Tuy nhiên, với doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06, việc xử lý phức tạp hơn. Người đại diện doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục tương ứng với tình trạng của doanh nghiệp, như khôi phục mã số thuế, hoạt động trở lại hoặc hoàn tất đóng mã số thuế, đồng thời xử lý nghĩa vụ thuế phát sinh theo yêu cầu.

"Nộp tiền thuế chỉ là khâu cuối cùng. Khi đủ điều kiện, hệ thống mới thực hiện việc ban hành thông báo hủy tạm hoãn xuất cảnh", vị này nhấn mạnh.

Đại diện Ban Nghiệp vụ thuế lưu ý, trường hợp cá nhân bị mạo danh đã tiến hành hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng gỡ tạm hoãn xuất cảnh, họ vẫn có thể tiếp tục gửi đơn đề nghị xác minh, làm rõ việc mình không phải là người thành lập doanh nghiệp.

Trong đơn, người dân cần trình bày rõ hoàn cảnh khiến mình phải thực hiện các thủ tục trước đó, đồng thời khẳng định đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xác minh chính xác trách nhiệm liên quan đến doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, các cơ quan chức năng liên quan đang phối hợp nghiên cứu, xây dựng giải pháp để tháo gỡ cho những trường hợp bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp nhưng chưa có kết quả xác minh cuối cùng từ cơ quan công an.

Một trong những hướng được đề xuất là xây dựng cơ chế "luồng xanh", cho phép xử lý nhanh với những trường hợp có dấu hiệu rõ ràng bị mạo danh, đặc biệt khi người dân đang đứng trước nguy cơ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hoặc tạm hoãn xuất cảnh.