Làm sao để biết mình có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không?

Gần đây, nhiều người chia sẻ câu chuyện sát ngày xuất cảnh, thậm chí đã ra sân bay làm thủ tục, mới "tá hỏa" biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Nếu đang chuẩn bị đi công tác, du lịch, học tập hoặc giải quyết công việc ở nước ngoài, Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế, theo dõi các thông báo của cơ quan thuế và tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước.

2 cách tra cứu khá đơn giản, nhanh chóng là qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Việc tra cứu qua ứng dụng eTax Mobile gồm 3 bước.

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản VNeID mức độ 2.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, ngay tại màn hình chính, trường hợp người nộp thuế đang có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh thì thông báo sẽ hiển thị ngay trên màn hình.

Cảnh báo người nộp thuế đang có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh sẽ hiển thị ngay trên màn hình chính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 3: Trường hợp tại màn hình chính không hiển thị cảnh báo người nộp thuế đang có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh, nhưng người nộp thuế vẫn muốn kiểm tra thì chọn mục "Thông báo", kiểm tra tại mục "Thông báo hành chính của cơ quan thuế" rồi lựa chọn "Nâng cao".

Tại tap danh mục "Thông báo", lựa chọn "Thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh" hoặc "Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh", sau đó bấm "Tra cứu".

Nếu không có thông tin tạm hoãn hoặc sẽ tạm hoãn xuất cảnh, hệ thống sẽ hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu".

Nếu thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh hoặc sẽ tạm hoãn xuất cảnh, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cụ thể để người nộp thuế kiểm tra và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.

Ngoài eTax Mobile, việc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế gồm 3 bước chính.

Bước 1 là truy cập tại địa chỉ https://gdt.gov.vn, chọn mục "Dịch vụ công".

Người nộp thuế có thể tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh qua Cổng thông tin điện tử Cục Thuế với 3 bước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 2: Lựa chọn chức năng "Công khai cưỡng chế nợ thuế" để tra cứu thông tin người nộp thuế có thông báo liên quan đến xuất cảnh.

Bước 3: Chọn tap "NNT có thông báo về xuất cảnh". Nhập số giấy tờ (chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu) và mã xác nhận theo yêu cầu rồi bấm "Tìm kiếm".

Trường hợp thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin cụ thể, bấm chọn "Xem chi tiết", để xem thông tin cụ thể gồm: tên, địa chỉ, số giấy tờ tùy thân, nơi cư trú, số thông báo, ngày thông báo tạm hoãn xuất cảnh, lý do tạm hoãn xuất cảnh và thông tin liên hệ của cán bộ thuế.

Trường hợp không thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp".

Ngoài ra, người nộp thuế còn có thể tra cứu được thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế vẫn không thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định thì cơ quan thuế ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế.