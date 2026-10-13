Công an, thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh họp gỡ khó cho 4.000 trường hợp bị mạo danh

Theo nguồn tin của Thanh Niên, cuộc họp do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) chủ trì, với dự tham dự của đại diện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Nội dung trao đổi cụ thể gồm: phương án phối hợp xử lý trường hợp phản ánh sử dụng thông tin trái phép có dấu hiệu giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; yêu cầu tài liệu, hồ sơ, giấy tờ để xác minh giả mạo cần trao đổi, cung cấp.

Việc kết luận, xác định hồ sơ đăng ký là giả mạo để làm cơ sở thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Nhiều người bỗng dưng nhận thông báo nợ thuế mới biết mình bị mạo danh để lập doanh nghiệp (ảnh minh họa) ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, cuối tháng 9, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể nhận được công văn của Cục Thuế đề cập việc có khoảng 4.000 trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, hộ kinh doanh phản ánh có dấu hiệu bị sử dụng trái phép thông tin thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cục Thuế đề nghị trao đổi cơ chế phối hợp giữa 3 cơ quan gồm đăng ký kinh doanh, thuế, công an trong xử lý.

Liên quan gỡ khó cho 4.000 trường hợp kể trên, bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết Trung tâm Thông tin doanh nghiệp của cục đang phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố rà soát; đồng thời phối hợp các cơ quan có thẩm quyền xác minh để kết luận có mạo danh hay không.

Sau khi có đầy đủ các điều kiện xác minh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.

"Luật Doanh nghiệp đang được nghiên cứu sửa đổi. Một trong những nội dung quan trọng để có thể hạn chế tình trạng mạo danh sẽ được nghiên cứu, đưa vào dự luật sửa đổi", bà Hương nói.

Xây dựng cơ chế "một cửa" xử lý trường hợp bị mạo danh

Trong giải quyết các trường hợp bị mạo danh để lập doanh nghiệp, đại diện Cục Thuế cho biết, khi cơ quan công an xác minh rõ người dân bị mạo danh, chuyển thông tin này tới cơ quan thuế thì mới có căn cứ xử lý các vấn đề tiếp theo như mã số thuế, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp; gỡ tạm hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh…

Tuy nhiên, xác định các trường hợp phản ánh có thực sự mạo danh hay không đang là vướng mắc nổi cộm.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, phân tích, hiện nay, nhiều người dân tới khi nhận thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do là người đại diện pháp luật của công ty A, B, C... mới biết mình bị mạo danh. Họ thường sẽ có phản hồi, đơn thư trình báo các cơ quan liên quan.

Chỉ cơ quan công an mới có thẩm quyền điều tra, xác minh, làm rõ hồ sơ có giả mạo hay không. Tuy nhiên, số lượng cần xác minh rất lớn, việc điều tra có thể mất nhiều thời gian. Điều này gây bất tiện, thiệt thòi cho các cá nhân thực sự bị mạo danh.

Về giải pháp, ông Được đề xuất, song song với đẩy nhanh quá trình xác minh, cơ quan công an, đăng ký kinh doanh và thuế cần xây dựng cơ chế phối hợp, xử lý nhanh.

Khi nhận được các đơn thư, cơ quan công an và đăng ký kinh doanh có thể trao đổi thông tin nhanh, đánh giá sơ bộ, cảm thấy khả năng cao đó là trường hợp thực sự bị mạo danh thì cơ quan công an gửi thông báo tới cơ quan thuế để tạm thời dừng ban hành thông báo chính thức tạm hoãn xuất cảnh.

Việc trao đổi qua lại giữa các bên nên theo cơ chế tự động, điện tử liên thông.

Về phía người nộp thuế, họ phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung khai báo cũng như các sai phạm, hậu quả (nếu có) sau quá trình xác minh.

Về lâu dài, theo ông Được, có thể xây dựng cơ chế xử lý riêng theo kiểu "một cửa" với trường hợp bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

Ví dụ, khi cá nhân phát hiện bị mạo danh, chỉ cần gửi đơn thư tới một trong 3 cơ quan nêu trên. Đơn vị tiếp nhận đầu tiên sẽ trở thành đầu mối, chuyển đơn và phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết triệt để cho người dân.