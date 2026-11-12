Giám đốc khai việc biếu tiền phó chủ tịch tỉnh, như 'văn hóa của doanh nghiệp'

Ngày 12.11, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều cựu cán bộ thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Giang bị cáo buộc ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 02 (tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ) và ký giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty Thiên An Phát trái quy định.

Hậu quả khiến doanh nghiệp này được cấp phép khai thác vượt trữ lượng hơn 46.000 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m³ cát ở thể nở rời, tổng trị giá gần 5,2 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền bị xác định gây thất thoát cho Nhà nước.

Cựu phó chủ tịch tỉnh ban đầu từ chối, về sau nhận 180 triệu

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, cho biết mỏ 02 ban đầu được cấp quyền khai thác cho một doanh nghiệp khác, tháng 9.2022 công ty nhận chuyển nhượng lại, giá trị thực tế hơn 62 tỉ đồng nhưng hợp đồng chỉ ghi hơn 2,5 tỉ đồng, mục đích để phía chuyển nhượng trốn nghĩa vụ thuế.

Nhận chuyển nhượng xong, Công ty Thiên An Phát phải thực hiện nhiều loại thủ tục để có thể khai thác mỏ, trong số này có việc xin được nhận chuyển nhượng quyền khai thác và cấp phép khai thác.

Chủ tọa đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo Tùng và cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Bị cáo khai quen ông Giang từ năm 2016. Quá trình cấp phép, Tùng từng gặp ông Giang một lần. Cuộc gặp diễn ra ngay tại phòng làm việc của ông Giang, Tùng đặt vấn đề nhờ được tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Sau cuộc gặp, ông Giang ký các văn bản không đúng quy định, qua đó Công ty Thiên An Phát được quyền khai thác mỏ số 02 như đã nêu. Chủ tọa hỏi Tùng có "cảm ơn" ông Giang gì không.

Giám đốc Công ty Thiên An Phát cho hay, từng đưa 50 triệu đồng để "cảm ơn", song ông Giang từ chối. Sau này, khi công ty đã được cấp phép, bị cáo nhiều lần đến gặp vị phó chủ tịch tỉnh vào các dịp lễ, tết, biếu tổng cộng 180 triệu đồng.

Bị truy vấn về mục đích đưa tiền, bị cáo Tùng nhiều lần khẳng định chỉ đến chúc tết mà thôi, "theo văn hóa doanh nghiệp", không phải để hối lộ hay mục đích khác, vì khi này việc cấp phép mỏ đã hoàn thành rồi.

Ngoài tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", Tùng còn bị truy tố tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vì chỉ đạo để ngoài sổ kế toán đối với tài sản của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8,1 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty Thiên An Phát thừa nhận hành vi, cho biết đã nhận thức được sai phạm, rất ăn năn, hối lỗi.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận 180 triệu đồng, đã nộp khắc phục hơn 1,1 tỉ đồng

Về phía nhóm cựu quan chức tỉnh Thanh Hóa, ngoài ông Lê Đức Giang còn có 3 bị cáo khác bị truy tố cùng tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nhóm này gồm: Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở NN-MT; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với cựu Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang, nhóm cựu cán bộ bị xác định làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty Thiên An Phát tại mỏ số 02, gây thất thoát hơn 5,1 tỉ đồng.

Để cảm ơn sự ưu ái, Giám đốc Công ty Thiên An Phát Nguyễn Xuân Tùng chi tiền "bồi dưỡng" cho ông Hoành 60 triệu đồng, ông Hùng 35 triệu đồng và ông Tâm 20 triệu đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ, kê biên một số thiết bị, máy móc, tài sản của một số bị cáo để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án.

Đến nay, các bị cáo, gia đình và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 87 tỉ đồng. Trong đó, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khắc phục hơn 1,1 tỉ đồng.