Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị xét xử tại Hà Nội

Sáng 29.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC BÌNH

Hầu tòa cùng tội danh còn có 3 cựu cán bộ: Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở NN-MT; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm bị cáo còn lại gồm nhiều người thuộc khối doanh nghiệp, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng (giám đốc); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc, là các thành viên góp vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (gọi tắt là Công ty Thiên An Phát), cùng bị truy tố 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ số 02 tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng đến gặp, nhờ ông Giang tạo điều kiện giúp đỡ.

Ông Giang đồng ý, sau đó trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác mỏ và ký giấy phép khai thác khoáng sản trái quy định.

Hậu quả là doanh nghiệp được cấp phép khai thác vượt trữ lượng hơn 46.000 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m³ cát ở thể nở rời, tổng trị giá gần 5,2 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền bị xác định gây thất thoát cho Nhà nước.

Để cảm ơn, bị cáo Tùng chi tiền bồi dưỡng, lễ, tết cho ông Giang 180 triệu đồng, ông Hoành 60 triệu đồng, ông Hùng 35 triệu đồng và ông Tâm 20 triệu đồng.

Đến nay, các bị cáo, gia đình và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 87 tỉ đồng. Trong đó, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nộp hơn 1,1 tỉ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, từ tháng 9.2022, sau khi nhận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ, Công ty Thiên An Phát khai thác tổng cộng hơn 582.000 m³ cát ở thể tự nhiên, vượt tổng trữ lượng khoáng sản được phép khai thác gần 435.000 m³, với tổng giá trị gần 76 tỉ đồng.

Trong đó, các bị cáo đã khai thác trái phép, bán và thu được tổng số tiền hơn 65 tỉ đồng. Số cát còn lại trị giá hơn 12 tỉ đồng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi trừ đi chi phí, bị cáo Tùng, Cúc hưởng lợi bất chính hơn 8,2 tỉ đồng, Nga hưởng lợi hơn 7,2 tỉ đồng… Nhóm này còn thỏa thuận, chỉ đạo để ngoài sổ kế toán đối với tài sản của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8,1 tỉ đồng.