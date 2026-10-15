Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa 'ưu ái' doanh nghiệp khai thác cát, được biếu 180 triệu

TAND TP.Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Phiên tòa dự kiến mở vào ngày 29.10 tới.

Bị cáo Lê Đức Giang (trái) và Phạm Văn Hoành ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hầu tòa cùng tội danh còn có 3 bị cáo khác là Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở NN-MT; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm bị cáo còn lại gồm nhiều người thuộc khối doanh nghiệp, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng (giám đốc); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc, là các thành viên góp vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (gọi tắt là Công ty Thiên An Phát), cùng bị truy tố 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu phó chủ tịch tỉnh "ưu ái" doanh nghiệp

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ông Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và hoạt động của Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT).

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ số 02 tại xã Triệu Vân, huyện Thiệu Hóa cũ, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng đến gặp, nhờ ông Giang tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty Thiên An Phát, và được ông Giang đồng ý.

Kết quả điều tra cho thấy ông Giang trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác mỏ và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp này trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Hậu quả là doanh nghiệp được cấp phép khai thác vượt trữ lượng hơn 46.0000 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m³ cát ở thể nở rời, tổng trị giá gần 5,2 tỉ đồng.

Để cảm ơn sự ưu ái, bị cáo Tùng chi tiền bồi dưỡng, lễ, tết cho ông Giang 180 triệu đồng, ông Hoành 60 triệu đồng, ông Hùng 35 triệu đồng và ông Tâm 20 triệu đồng.

Khai thác vượt trữ lượng số cát trị giá gần 76 tỉ

Vẫn theo cáo trạng, từ tháng 9.2022, sau khi nhận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ, các cổ đông Công ty Thiên An Phát thống nhất tổ chức khai thác cát trái phép để thu hồi vốn.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định từ tháng 4.2023 - 3.2025, công ty này đã khai thác tổng cộng hơn 582.000 m³ cát ở thể tự nhiên, vượt độ sâu theo quy định của giấy phép với diện tích hơn 159.000 m², vượt tổng trữ lượng khoáng sản được phép khai thác gần 435.000 m³ cát ở thể tự nhiên, với tổng giá trị gần 76 tỉ đồng.

Trong đó, các bị cáo đã khai thác trái phép, bán và thu được tổng số tiền hơn 65 tỉ đồng. Số cát còn lại trị giá hơn 12 tỉ đồng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi trừ đi chi phí, bị cáo Tùng, Cúc hưởng lợi bất chính hơn 8,2 tỉ đồng, Nga hưởng lợi hơn 7,2 tỉ đồng…

Nhóm này còn thỏa thuận, chỉ đạo để ngoài sổ kế toán đối với tài sản của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8,1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, giá trị thực tế chuyển nhượng mỏ cát số 02 là 62 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng và nhận tiền từ Công ty Thiên An Phát, bị cáo Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm - doanh nghiệp chuyển nhượng, chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn với giá trị chỉ hơn 2,5 tỉ đồng.

Số tiền trên hóa đơn thấp hơn rất nhiều so với giá trị thanh toán thực tế, đồng thời không ghi trong sổ kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 16,3 tỉ đồng. Hành vi này phạm tội trốn thuế.