Đề nghị truy tố ‘bầu’ Đoan và nhiều cựu cán bộ ở Thanh Hóa

Ngày 6.10, một nguồn tin xác nhận, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã nhận được Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đề nghị truy tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Đông Á, UBND TP.Thanh Hóa (cũ) và các đơn vị liên quan.

Ông Cao Tiến Đoan khi chưa bị khởi tố ẢNH: MINH HẢI

Đây là vụ án liên quan đến nhiều hành vi phạm tội của lãnh đạo Tập đoàn Đông Á, các doanh nghiệp liên quan và nhiều cán bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, kết luận.

Với hành vi trốn thuế, kết luận điều tra xác định, Tập đoàn Đông Á được giao thực hiện dự án khu đô thị ven sông Hạc (P.Hàm Rồng, Thanh Hóa). Giai đoạn 2015 - 2025, ông Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo nhân viên bán 155 lô đất cho khách hàng với tổng giá trị thu về hơn 178 tỉ đồng, nhưng chỉ ghi trên hóa đơn hơn 113 tỉ đồng; để ngoài sổ sách kế toán gần 65 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, với hành vi trên, Tập đoàn Đông Á đã trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng. Trách nhiệm chính của hành vi này là ông Cao Tiến Đoan, người trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi vi phạm.

Khu đô thị ven sông Hạc của Tập đoàn Đông Á dở dang hàng chục năm qua ẢNH: MINH HẢI

Với hành vi vi phạm quy định về bán đấu giá tài sản dự án khu dân cư Quảng Thành (P.Quảng Phú, Thanh Hóa), kết luận điều tra xác định, khi được giao tiếp quản đội bóng đá Thanh Hóa (từ năm 2020), ông Cao Tiến Đoan đã báo cáo tình hình khó khăn về tài chính của đội bóng với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khi đó và được lãnh đạo tỉnh hứa sẽ tìm cách để doanh nghiệp của ông Đoan có tiền “nuôi” đội bóng.

Để tạo điều kiện cho ông Đoan, một số lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND TP.Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2024 đã tạo điều kiện trái quy định giúp cho công ty của ông Đoan thuận lợi trúng đấu giá khu dân cư Quảng Thành với giá trúng thầu 255 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 7,2 tỉ đồng (quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định mức giá khởi điểm khu dân cư Quảng Thành thời điểm năm 2024 là hơn 262 tỉ đồng; trong khi UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá khởi điểm hơn 245 tỉ đồng).

Sau khi trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành, ông Cao Tiến Đoan đã “cảm ơn” nhiều cán bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cán bộ, lãnh đạo các đơn vị giúp sức bằng tiền và các lô đất tại dự án....

Dự án khu dân cư Quảng Thành ẢNH: H.DỤNG

Cơ quan CSĐT cũng xác định ông Đỗ Trọng Hưng khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc xác định giá khởi điểm dự án khu dân cư Quảng Thành, tạo điều kiện cho Tập đoàn Đông Á trúng đấu giá dự án.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản đối với ông Cao Tiến Đoan (ngoài ra ông Đoan còn bị đề nghị truy tố tội trốn thuế), Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy Thanh Hóa), Trần Anh Chung (cựu Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa), Lê Mai Khanh (cựu Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa). Ông Nguyễn Văn Thi, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.