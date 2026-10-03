Khởi tố giám đốc ở Cần Thơ trốn thuế hơn 2 tỉ đồng

Ngày 3.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Tấn Đạt (59 tuổi, ở xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ), để điều tra về hành vi "trốn thuế".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, bị can Võ Tấn Đạt giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và cơ khí Thành Đạt. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, Đạt đã trực tiếp liên hệ và mua hóa đơn từ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình cùng Công ty TNHH Khai thác sản xuất & Kinh doanh sắt thép Việt Nhật để đưa vào hạch toán chi phí.

Ông Võ Tấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và cơ khí Thành Đạt bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Đáng chú ý, các hóa đơn này đều không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định, hành vi của ông Võ Tấn Đạt đã gây thất thoát, trốn thuế của nhà nước với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế; chủ động đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế đầy đủ, trung thực, chính xác và đúng thời hạn. Tuyệt đối không che giấu doanh thu, khai sai thực tế hay sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để trốn thuế, gian lận thuế.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn; kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.