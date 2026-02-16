Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế, xuất khống hóa đơn thu hàng trăm triệu đồng

Nam Long
Nam Long
16/02/2026 11:27 GMT+7

Một chủ doanh nghiệp ở Vĩnh Long nợ thuế, bị buộc ngưng sử dụng hóa đơn nhưng vẫn xuất khống để thu về hơn 700 triệu đồng.

Ngày 16.2, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều (55 tuổi, ở ấp Cà Tum B, xã Vinh Kim, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Khởi tố Nguyễn Huỳnh Thanh Triều trốn thuế , xuất khống hóa đơn hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều để điều tra về hành vi trốn thuế

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Triều do bà Nguyễn Huỳnh Thanh Triều đứng tên đại diện, được thành lập ngày 4.6.2018, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là thu gom rác thải không độc hại.

Quá trình hoạt động, DNTN Thanh Triều nợ thuế nên ngày 10.11.2025, Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú ra quyết định cưỡng chế bằng hình thức buộc ngưng sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không chấp hành mà tiếp tục hoạt động.

Trong thời gian từ quý 4/2023 - quý 2/2024, bị can Triều trực tiếp thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, xuất 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp với tổng số tiền thanh toán hơn 713 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1.1.2022 - 5.7.2024, DNTN Thanh Triều đã thu tiền dịch vụ gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định. Tổng số tiền bị can Triều đã trốn thuế hơn 206 triệu đồng.

Vụ trốn thuế nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

trốn thuế Vĩnh Long khởi tố xuất hóa đơn khống cấm đi khỏi nơi cư trú nợ thuế
