Công an Thanh Hóa thông tin vụ bị can nói 'bị ép ký vào giấy trắng'

Chiều 11.11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc nữ sinh viên Phạm Thị Hạnh (19 tuổi, trú tại phố Tân Trọng, P.Quảng Phú, Thanh Hóa) là bị can trong vụ tai nạn giao thông cho rằng bị cán bộ công an bắt ký vào giấy trắng trong quá trình điều tra vụ án. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo đó, sau khi phát hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thẩm định quá trình điều tra vụ án và khẳng định "không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng; quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 15 giờ 30 ngày 5.5, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Niệm với đường nội thị (thuộc địa phận phố Hưng Thọ, P.Quảng Phú) xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 30K-604.22, do Nguyễn Hữu Tới (32 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa) với xe máy điện mang biển kiểm soát 36MĐ1-634.05, do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở bà Nguyễn Thị Đua (76 tuổi, ngụ P.Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng nam - bắc; xe ô tô di chuyển trên đường nội thị theo hướng đông - tây. Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong chiều 6.5.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức; cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Do đó, cơ quan điều tra có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện KSND khu vực 1 (thuộc Viện KSND tỉnh Thanh Hóa) ban hành cáo trạng vụ án, TAND khu vực 1 Thanh Hóa (thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa) đã thông báo lịch xét xử vụ án (vụ án chưa xét xử).

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đến ngày xét xử, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin có nội dung cho rằng cán bộ điều tra vụ án đã cho bị can Phạm Thị Hạnh ký vào nhiều tờ giấy trắng và quá trình tống đạt các giấy tờ liên quan không rõ ràng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này cũng sẽ xác minh, xử lý đối với những tài khoản mạng xã hội thông tin không đúng về vụ việc, đồng thời khuyến cáo gia đình bị hại cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật; trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ với TAND khu vực 1 Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết.