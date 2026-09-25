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    Thời sự

    Hai xe container va chạm, giao thông đường Lê Đức Anh ùn xe kéo dài

    Trần Kha
    Trần Kha
    Hai xe container va chạm trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Trị Đông) chắn lối lên cầu vượt khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều giờ liền.

    Vụ việc hai xe container va chạm xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 25.9, trên đường Lê Đức Anh thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông, TP.HCM khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn.

    Hai xe container va chạm, giao thông đường Lê Đức Anh ùn xe kéo dài- Ảnh 1.

    Hiện trường va chạm 2 xe container

    ẢNH: TRẦN KHA

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, dòng xe đang lưu thông theo hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Khi đến chân cầu vượt Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông), thì xảy ra va chạm giữa xe container biển số 51C - 954.xx và xe container biển số 51C - 639.xx chạy cùng chiều.

    Cú va chạm mạnh khiến phần đầu kéo của xe container 51C - 954.xx bị biến dạng, hư hỏng nặng, nổ lốp trước bên phải. Thùng nhiên liệu của phương tiện bung ra khỏi xe, dầu tràn chảy khắp mặt đường. Rất may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

    Sự cố khiến 2 xe nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường lên cầu vượt Hương Lộ 2 khiến giao thông hướng về ngã tư An Sương ùn ứ kéo dài.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Đội CSGT Phú Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân.

    Hai xe container va chạm, giao thông đường Lê Đức Anh ùn xe kéo dài- Ảnh 2.

    Đầu kéo xe container hư hỏng nặng sau va chạm

    ẢNH: TRẦN KHA

    Hai xe container va chạm, giao thông đường Lê Đức Anh ùn xe kéo dài- Ảnh 3.

    Ùn xe kéo dài trên đường Lê Đức Anh hướng vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương

    ẢNH: TRẦN KHA

    Các công nhân của đơn vị quản lý tuyến đường này sau đó cũng có mặt, khẩn trương rải cát lên vệt dầu loang nhằm tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

    Đến khoảng 11 giờ, các phương tiện liên quan vẫn chưa thể di dời hết khỏi hiện trường, khiến dòng xe qua khu vực tiếp tục chịu cảnh ùn ứ kéo dài.

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