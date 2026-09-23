Va chạm liên hoàn trên QL1A, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra trên QL1A đoạn qua địa bàn P.Quang Trung (Thanh Hóa), sáng nay 23.9, khiến 1 người chết, 2 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng và một phần nhà dân bị đổ sập.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khoảng gần 10 giờ ngày 23.9, chiếc xe tải biển số 77H-082.76 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Nam - Bắc trên QL1A, va chạm với xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Hyundai Santa Fe (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) đi cùng chiều khiến chiếc xe tải mất lái lao sang làn đường ngược chiều và đâm vào một người đi xe máy (chưa rõ danh tính) trước khi đâm vào một chiếc xe ô tô con khác đang đỗ và nhà dân bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế xe tải và xe Santa Fe bị thương, 3 xe ô tô (xe tải, xe Santa Fe và chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè) hư hỏng nặng, bức tường phía trước của một nhà dân bị đổ sập. Thời điểm chiếc xe tải mất lái đâm vào nhà dân rất may không có người ở khu vực nhà bị sập.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an P.Quang Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.