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    Thời sự

    Va chạm liên hoàn trên QL1A, 1 người tử vong

    Minh Hải
    Minh Hải
    Sau khi va chạm với xe ô tô 7 chỗ, chiếc xe tải mất lái lao sang đường ngược chiều tiếp tục va chạm với người đi xe máy trước khi đâm vào nhà dân bên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong, 2 tài xế bị thương nặng.

    Vụ tai nạn xảy ra trên QL1A đoạn qua địa bàn P.Quang Trung (Thanh Hóa), sáng nay 23.9, khiến 1 người chết, 2 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng và một phần nhà dân bị đổ sập.

    Va chạm liên hoàn trên QL1A khiến 1 người đi xe máy tử vong- Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Khoảng gần 10 giờ ngày 23.9, chiếc xe tải biển số 77H-082.76 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Nam - Bắc trên QL1A, va chạm với xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Hyundai Santa Fe (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) đi cùng chiều khiến chiếc xe tải mất lái lao sang làn đường ngược chiều và đâm vào một người đi xe máy (chưa rõ danh tính) trước khi đâm vào một chiếc xe ô tô con khác đang đỗ và nhà dân bên đường.

    Hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế xe tải và xe Santa Fe bị thương, 3 xe ô tô (xe tải, xe Santa Fe và chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè) hư hỏng nặng, bức tường phía trước của một nhà dân bị đổ sập. Thời điểm chiếc xe tải mất lái đâm vào nhà dân rất may không có người ở khu vực nhà bị sập.

    Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an P.Quang Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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