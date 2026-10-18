Truy nã bị can gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Quảng Ngãi

Ngày 18.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Minh Khang (22 tuổi, ở tổ 9, phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị can Lê Minh Khang ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan công an, ngày 8.6, Lê Minh Khang điều khiển xe máy BKS 59C2-86.xxx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc. Khi di chuyển đến khu vực Km 1060+120m thuộc thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, do vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động, Khang đã va chạm với ông T.P.N (45 tuổi, ở xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) chạy xe máy BKS 61FC-81.xx chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh làm ông N. ngã xuống đường và tử vong sau đó. Ngay sau khi gây tai nạn, Lê Minh Khang đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ cấp cứu nạn nhân và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định hành vi của Lê Minh Khang đã cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Khang.

Do bị can đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã để tổ chức lực lượng truy bắt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi bị can Lê Minh Khang sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp tiếp tục lẩn trốn, khi bị lực lượng chức năng bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm và đây được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, cơ quan công an cũng nghiêm cấm mọi hành vi chứa chấp, che giấu người đang bị truy nã; các tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, bất kỳ người dân nào khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng truy nã Lê Minh Khang đều có quyền bắt giữ và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại trực ban hình sự để được tiếp nhận, xử lý.

