Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Sáng 17.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Tấn Biên (31 tuổi, ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Biên là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Tấn Biên, bị bắt tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng ẢNH: CTV

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt đối tượng bị truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 15.9 đến 15.11.

Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9.2026, trinh sát xác định Biên đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 11204 ngày 14.8.2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Trong thời gian lẩn trốn, Biên liên tục thay đổi địa điểm giữa tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ rà soát các mối quan hệ, xác minh địa điểm nghi vấn, đồng thời vận động gia đình hỗ trợ. Các tổ trinh sát cũng tăng cường theo dõi di biến động của Biên và những người liên quan tại thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 22 giờ ngày 13.10, phát hiện Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (phường Hòa Khánh), lực lượng trinh sát nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục theo quy định, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị tiếp tục rà soát, xác minh, truy bắt và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.