Công an Đà Nẵng đánh mạnh nguồn cung ma túy từ biên giới, đường biển

Xét nghiệm ma túy hơn 56.000 người trong 45 ngày

Ngày 2.10, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về tình hình, kết quả công tác quý 3/2026 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hà Lai chủ trì buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về kết quả công tác quý 3/2026 và nhiệm vụ thời gian tới ẢNH: CTV

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Đơn vị đồng thời tăng cường phối hợp công an các xã, phường rà soát, phát hiện, quản lý những người có biểu hiện liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm (từ ngày 5.8 đến 20.9) đấu tranh với tội phạm ma túy, làm sạch và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, lực lượng công an tăng cường kiểm tra tại các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú, karaoke, chung cư... Công tác rà soát, kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy.

Qua 45 ngày cao điểm, toàn thành phố đã xét nghiệm ma túy hơn 56.000 người nghi vấn, phát hiện 1.867 người dương tính; điều tra, làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội về ma túy, đưa 475 người đi cai nghiện tập trung.

Đợt cao điểm 45 ngày đêm, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội về ma túy ẢNH: CTV

Theo đánh giá tại buổi làm việc, đây là đợt phát hiện số người dương tính và số vụ án ma túy cao nhất từ trước đến nay, qua đó cho thấy hiệu quả của việc chủ động rà soát, quản lý, xét nghiệm và xử lý ngay từ cơ sở.

Đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu công tác được giao. Đơn vị cũng tập trung điều tra, khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn, góp phần ngăn chặn nguồn cung, không để tội phạm ma túy hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Quyết liệt chặn nguồn ma túy từ biên giới

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Hà Lai ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, nhất là kết quả điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Đồng thời, trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: CTV

Đại tá Nguyễn Hà Lai yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá mà Công an thành phố đã đề ra. Đồng thời, triển khai giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch số 483 và Hướng dẫn số 1223 của Bộ Công an về rà soát, phát hiện, quản lý và đấu tranh, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được yêu cầu thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho công an các xã, phường; chủ động đề ra kế hoạch, biện pháp, giải pháp cụ thể để đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố tại cơ sở; hướng dẫn công an các địa phương đấu tranh, triệt xóa các đường dây là nguồn cung ma túy trên địa bàn.

Trong đó, tập trung rà soát, quyết liệt đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện vận chuyển, mua bán ma túy từ các tỉnh, thành phố, từ các tuyến biên giới đường bộ và đường biển vào thành phố để tiêu thụ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cũng yêu cầu tăng cường phối hợp Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển trong nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu và tuyến biển.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được thưởng đột xuất 20 triệu đồng ẢNH: CTV

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, đối tượng, nhất là các đối tượng cung cấp nguồn ma túy vào địa bàn; nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu "Xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy vào năm 2030", phấn đấu hoàn thành vào năm 2028.