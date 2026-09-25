Phát hiện đường dây người Hàn Quốc chuyển tiền xuyên biên giới, thủ đoạn tinh vi

Ngày 25.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức hoạt động tinh vi liên quan đến người Hàn Quốc.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ẢNH: C.T.V

Trước đó, ngày 8.7, qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), phát hiện 2 công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Vụ việc sau đó được cơ quan điều tra xác minh, xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt Nam đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng VND (Việt Nam đồng) được Trần Thị Thiên (43 tuổi, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu.

Chỉ trong tháng 5.2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil tổng cộng 24,25 triệu won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 24.9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền được vận chuyển qua biên giới.