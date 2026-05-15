Bắt đối tượng bị Interpol truy nã đỏ đang lẩn trốn trong resort ven biển Đà Nẵng

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp các đơn vị chức năng bàn giao bị can truy nã quốc tế người Hàn Quốc cho cơ quan chức năng Hàn Quốc tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao Joo Young Su (giữa) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc ẢNH: Đ X

Bị can bị bắt giữ là Joo Young Su (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ theo Thông báo số A-6304/4-2026 ngày 22.4.2026 về hành vi lừa đảo.

Trước đó, ngày 8.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đề nghị từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc xác minh, bắt giữ và bàn giao Joo Young Su theo lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đồng thời thành lập tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát các nghi phạm người nước ngoài trên địa bàn.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng xác định Joo Young Su đã nhập cảnh Việt Nam và đăng ký lưu trú tại khu vực xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Duy Nghĩa tiến hành xác minh, phát hiện một người Hàn Quốc tên Joo Young Su đang thuê phòng để lưu trú tại một resort ven biển, với mục đích du lịch.

Đến ngày 11.5, sau quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, lực lượng chức năng xác định người này chính là bị can truy nã quốc tế theo thông báo truy nã đỏ của Interpol nên tiến hành bắt giữ theo quy định.

Ngày 13.5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh bàn giao Joo Young Su cho cơ quan chức năng Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

