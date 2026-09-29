45 ngày đêm 'lật' từng địa bàn, Đà Nẵng phát hiện 1.872 người dương tính ma túy

Rà soát từng người, kiểm tra ma túy từng địa bàn

Ngày 29.9, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn phục vụ chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, triển khai từ ngày 5.8 đến 20.9.

Trong đợt cao điểm, các tổ công tác Công an xã, phường trên toàn thành phố đồng loạt xuất quân bất ngờ. Chung cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, bến xe, khu vực tập trung đông người lao động... được đưa vào diện rà soát.

Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ẢNH: CTV

Theo báo cáo của Công an thành phố Đà Nẵng, tại phường An Hải, 140 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng kiểm tra 5 block chung cư An Cư 5, xét nghiệm nhanh 157 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại phường Sơn Trà, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ kiểm tra khu vực âu thuyền - cảng cá Thọ Quang và 9 cơ sở lưu trú, nhà trọ. Qua xét nghiệm 135 trường hợp, phát hiện 9 trường hợp dương tính. Ở phường Ngũ Hành Sơn, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm có nguy cơ, xét nghiệm 210 trường hợp và phát hiện 14 trường hợp dương tính.

Rạng sáng 8.8, khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ được huy động đến chợ đầu mối Hòa Cường để kiểm tra người lao động, tài xế, tiểu thương. Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường An Khê kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với lái xe, phụ xe; 22 lái xe và 3 phụ xe đều có kết quả âm tính. Các cuộc kiểm tra được triển khai theo hướng chủ động nhận diện nguy cơ từ địa bàn dân cư, thay vì chờ khi phát sinh điểm nóng mới xử lý.

Khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ được huy động kiểm tra người lao động, tài xế, tiểu thương... tại chợ đầu mối lớn nhất miền Trung ẢNH: CTV

Sau 45 ngày đêm, toàn thành phố đã xét nghiệm 56.040 trường hợp nghi vấn, phát hiện 1.872 người dương tính với ma túy. Từ kết quả rà soát, lực lượng công an tiếp tục xác minh, truy xét, đấu tranh mở rộng, làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội về ma túy; đưa 475 người đi cai nghiện tập trung.

Làm sạch phải đi cùng giữ sạch

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây là đợt cao điểm có số vụ án và số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện cao nhất từ trước đến nay. Điểm đáng chú ý là việc xét nghiệm không dừng ở việc xác định người sử dụng ma túy. Từ từng trường hợp phát hiện, lực lượng công an tiếp tục xác minh nguồn ma túy, các mối liên quan và hành vi vi phạm để phục vụ điều tra.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng tập trung kiểm soát các đối tượng liên quan đến ma túy, nắm tình hình, phát hiện điểm, tụ điểm phức tạp, đồng thời đấu tranh với các đối tượng bán lẻ ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra ma túy tại âu thuyền - cảng cá Thọ Quang lúc rạng sáng, thời điểm hàng trăm lao động, tiểu thương đang làm việc ẢNH: CTV

Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở phát hiện, bắt giữ, điều tra mở rộng 21 vụ với 47 đối tượng. Trong đó có những đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Sau cao điểm, yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng đặt ra cho công an cơ sở là duy trì kết quả, không để địa bàn tái phát phức tạp về ma túy, làm sạch phải đi cùng giữ sạch.

Tại xã Hiệp Đức, việc kiểm diện những người từng liên quan đến ma túy được duy trì thường xuyên. Mô hình "gia đình 5 không về ma túy" được triển khai tại 9/9 thôn; mô hình "thôn bình yên, thôn không ma túy" được ra mắt và nhân rộng.

Tại phường Liên Chiểu, công an phường tập trung quản lý các cơ sở lưu trú, ký túc xá sinh viên; tuyên truyền, hướng dẫn khách sạn, nhà nghỉ, trường học thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống ma túy. Chủ cơ sở được vận động nâng cao trách nhiệm quản lý người lưu trú, kịp thời trao đổi thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ở những xã đã được công nhận "xã không ma túy", lực lượng công an vẫn duy trì rà soát, kiểm tra, phòng ngừa từ sớm, từ xa; phối hợp chính quyền, người có uy tín và các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy.

Công an Đà Nẵng kiểm tra người làm việc tại cơ sở kinh doanh có điều kiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy ẢNH: CTV

Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14.1.2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy; riêng năm 2026 phấn đấu ít nhất 40% địa phương đạt tiêu chí này.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, nhất là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tiếp tục phối hợp công an xã, phường bám sát địa bàn, từng nhóm đối tượng; tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.