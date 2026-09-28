Bắt nghi phạm cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 450%/năm ở Đà Nẵng

Ngày 28.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng (34 tuổi, ở phường Tương Mai, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng ngoài ngoại tỉnh có biểu hiện cho vay tiền lãi nặng tại nhiều địa bàn trên thành phố Đà Nẵng nên tổ chức rà soát, xác minh.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hải Đăng được xác định có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đáng chú ý, năm 2022, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ), thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 18 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Sau khi chấp hành xong án phạt vào cuối năm 2022, Đăng trở về Hà Nội. Đến tháng 9.2025, thì quay lại Đà Nẵng, cư trú tại tổ dân phố Quảng Hậu (phường Điện Bàn Đông) nhưng không đăng ký lưu trú.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra, để tìm người vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với các nội dung như "Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng", "Tài chính linh hoạt 24/7", "Hỗ trợ tài chính linh hoạt 24/7", "Tài chính Đà Nẵng"...

Khi có người liên hệ, Đăng trực tiếp tư vấn, thỏa thuận các khoản vay từ 5 - 200 triệu đồng và chỉ cho người đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng vay. Mỗi khoản vay có thời hạn góp trong 26 ngày, với mức lãi 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm. Ngoài tiền lãi, Đăng còn thu trước 2 ngày tiền góp và thu thêm 5 - 10% phí dịch vụ tùy trường hợp.

Để kiểm soát người vay, Đăng trực tiếp giao tiền tại nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh, đồng thời yêu cầu người vay quay video quá trình giao nhận tiền. Với người kinh doanh, Đăng yêu cầu cung cấp video cửa hàng và giấy đăng ký kinh doanh.

Hằng ngày, Đăng sử dụng xe máy đến gặp người vay để thu tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản. Khi người vay chậm trả hoặc không trả đúng hạn, Đăng gọi điện gây sức ép, đe dọa, đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, nơi kinh doanh để buộc trả nợ.

Ngày 22.9, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Hải Đăng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 9.2025 đến nay, Đăng đã cho hơn 50 người tại thành phố Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt vay tiền, tổng số tiền giải ngân trên 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.