Từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính 610 triệu đồng

Ngày 9.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (26 tuổi, trú thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phùng Quốc Thắng bị bắt giữ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, Thắng vào thành phố Đà Nẵng thuê trọ tại khu vực phường An Hải và tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao. Để che giấu hành vi, Thắng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên bản thân và người thân để giải ngân, nhận tiền lãi.

Ngoài ra, Thắng còn dùng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Dưới vỏ bọc tài khoản Facebook "Thu Phương", Thắng đăng tải thông tin trên các hội nhóm cho vay tiền tại thành phố Đà Nẵng, sử dụng số điện thoại 0788.673.883 để tiếp cận người có nhu cầu vay vốn.

Trước dấu hiệu hoạt động tín dụng đen có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án bí số 113V để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4.6, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay như căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.

Ban đầu, Thắng quanh co, khai báo gian dối nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Thắng cho vay từ 5 - 100 triệu đồng/trường hợp, thu phí dịch vụ từ 10 - 20% ngay khi giải ngân và buộc người vay trả góp hằng ngày với mức lãi suất vượt nhiều lần quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra, ngày 8.6, Phùng Thị Thu Trang (30 tuổi, trú thành phố Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi giúp sức cho Thắng bằng việc sử dụng tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền lãi. Người này tự nguyện giao nộp 320 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 20 căn cước công dân, 3 giấy phép lái xe, 1 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu, 2 điện thoại iPhone, 1 xe máy Yamaha Sirius và 677 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.