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    Nhập cảnh du lịch Việt Nam, 4 bị can truy nã quốc tế bị bắt

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Nhập cảnh diện du lịch vào Việt Nam và lẩn trốn tại Đà Nẵng, 4 bị can bị Interpol truy nã quốc tế đã bị công an bắt giữ, bàn giao cho cảnh sát Hàn Quốc và Mông Cổ.

    Ngày 13.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong 2 ngày 7 và 8.10, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao 3 bị can truy nã quốc tế cho cảnh sát Hàn Quốc và 1 đối tượng cho cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

    Nhập cảnh du lịch Việt Nam, 4 bị can truy nã quốc tế bị bắt- Ảnh 1.

    Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao 1 bị can truy nã quốc tế (ở giữa) cho cảnh sát Hàn Quốc

    ẢNH: CTV

    Trước đó, ngày 29.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ 3 bị can mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (38 tuổi), An Heejin (49 tuổi) và Lee Jongmin (36 tuổi). Cả 3 bị Interpol truy nã quốc tế theo yêu cầu của cảnh sát Hàn Quốc về các tội "lừa đảo" và "tổ chức đánh bạc".

    Theo xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5.8.2026 qua Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn. Bị can này bị truy nã về hành vi "lừa đảo tài chính qua mạng viễn thông". 

    An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14.7, sau đó lưu trú tại phường An Hải, bị can bị truy nã về tội "tổ chức đánh bạc". Trong khi đó, Lee Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20.4, lưu trú tại chung cư phường An Hải, bị truy nã về tội "lừa đảo".

    Nhập cảnh du lịch Việt Nam, 4 bị can truy nã quốc tế bị bắt- Ảnh 2.

    Hai bị can truy nã quốc tế người Hàn Quốc bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt và bàn giao cho cảnh sát Hàn Quốc

    ẢNH: CTV

    Tiếp đó, ngày 5.10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Cường bắt giữ Rrdenemunkh Barkhas (36 tuổi, quốc tịch Mông Cổ). Đây là bị can bị Interpol truy nã quốc tế về tội "lừa đảo" theo yêu cầu của cảnh sát Mông Cổ. Qua làm việc, bị can này khai nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27.10.2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh An Giang) theo diện du lịch. Sau một thời gian lưu trú tại TP.HCM, bị can di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường.

    Nhập cảnh du lịch Việt Nam, 4 bị can truy nã quốc tế bị bắt- Ảnh 3.

    Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao 1 bị can cho cảnh sát Mông Cổ

    ẢNH: CTV

    Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoàn tất thủ tục bàn giao các bị can cho cảnh sát Hàn Quốc và Mông Cổ.

    Đáng chú ý, cả 4 bị can đều nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, sau đó lưu trú tại các khách sạn, căn hộ và chung cư trên địa bàn Đà Nẵng. Theo Phòng Cảnh sát hình sự, việc bắt giữ các bị can truy nã quốc tế thể hiện sự phối hợp giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

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