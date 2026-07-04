Phía sau những cuộc bắt giữ tội phạm quốc tế ở Đà Nẵng

Theo dấu tội phạm truy nã xuyên biên giới

Đồng hồ vừa điểm sang ngày mới, tại trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng, những cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh mới thực sự thở phào sau nhiều ngày căng mình làm nhiệm vụ. Nghi phạm cướp ngân hàng người Hàn Quốc K.J. bị truy nã quốc tế đã được bàn giao an toàn cho cơ quan thực thi pháp luật nước bạn.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người nước ngoài

ẢNH: Đ.X

Phía sau cuộc dẫn độ ấy là gần 1 tháng âm thầm theo dõi, truy xét và giám sát 24/24 giờ để bảo đảm bị can bị truy nã không chống đối, bỏ trốn hay tự gây hại cho bản thân.

Đó chỉ là một trong nhiều chuyên án cho thấy vai trò nòng cốt của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng trong quản lý người nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường an toàn để thành phố thu hút đầu tư, phát triển du lịch và hội nhập quốc tế.

Theo cán bộ trực tiếp tham gia chuyên án, việc truy bắt bị can truy nã quốc tế vốn đã rất khó, nhưng quản lý, giám sát bị can trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục bàn giao còn áp lực hơn. Những bị can bị truy nã đều hiểu rõ mức án phải đối mặt nếu bị dẫn độ về nước nên tâm lý thường bất ổn, có thể chống đối hoặc tìm cách tự gây hại.

Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ phải theo sát bị can 24/24 giờ, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương có đông người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và du lịch. Đây cũng là địa bàn mà một số tội phạm nước ngoài tìm cách lựa chọn để lẩn trốn. Phần lớn các bị can truy nã quốc tế bị phát hiện trên địa bàn là công dân Hàn Quốc và Trung Quốc, liên quan các hành vi như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cướp ngân hàng và nhiều tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác.



Đại tá Trần Thị Thu Trang, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết cùng với quá trình hội nhập quốc tế, tình trạng đối tượng phạm tội ở nước ngoài tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, rà soát người nước ngoài trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để phát hiện, bắt giữ, bàn giao các bị can truy nã quốc tế theo đúng quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

"Hiệu quả phát hiện các bị can truy nã quốc tế bắt nguồn từ việc quản lý chặt chẽ người nước ngoài ngay từ cơ sở. Nếu không được phát hiện kịp thời, các bị can có thể tiếp tục hoạt động phạm tội hoặc nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như môi trường đầu tư, du lịch của thành phố", đại tá Trần Thị Thu Trang nói.

Một bị can bị truy nã quốc tế bị bắt sau khi nhập cảnh vào Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Với những kết quả nổi bật trong công tác truy bắt tội phạm truy nã quốc tế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng nhiều lần được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương và nhận thư cảm ơn từ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan ngoại giao của nhiều quốc gia.

Cuộc chiến thầm lặng bảo vệ thành phố đáng sống

Song song với công tác đấu tranh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài.

Từ thực tiễn công tác, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn trong tình hình mới, tạo cơ sở huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, đơn vị cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị nghiệp vụ, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, kiểm soát tình hình.

Một trong những giải pháp nổi bật là tham mưu xây dựng các kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú; từng bước chuẩn hóa quy trình khai báo lưu trú, quản lý cư trú, hạn chế sơ hở mà các bị can phạm tội có thể lợi dụng.

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng thăm, làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Lực lượng công an cấp xã cũng được tăng cường tập huấn nghiệp vụ quản lý xuất nhập cảnh, kỹ năng nhận diện, phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và khu vực tập trung đông người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu triển khai đồng bộ Đề án số 11 của Bộ Công an về tăng cường quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về nhập cảnh, cư trú đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài.

Theo đại tá Trần Thị Thu Trang, trong năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đã thẩm tra, xác minh và xử phạt vi phạm hành chính 566 trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm, với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; tổ chức trục xuất 142 người nước ngoài vi phạm pháp luật; đồng thời phát hiện, bắt giữ và phối hợp bàn giao 10 bị can truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, đấu tranh, khởi tố 13 vụ với 25 bị can là người nước ngoài.