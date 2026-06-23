Đồng Nai: Tổng kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú

Ngày 23.6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý người nước ngoài vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trên địa bàn, trong thời gian 50 ngày.

Cụ thể, theo kế hoạch, trong thời gian 50 ngày (từ ngày 17.6 đến 5.8), lực lượng công an sẽ đồng loạt kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động và các hành vi vi phạm khác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thành phố Đồng Nai họp quán triệt các tổ công tác thực hiện rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý người nước ngoài vi phạm ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Để đảm bảo đợt tổng kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai đã yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để quản lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, khu công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về khai báo tạm trú, lưu trú; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục liên quan đến người nước ngoài.

Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp, công ty.

Công an Đồng Nai trục xuất hơn 40 người nước ngoài vi phạm quy định cư trú tại Việt Nam vào tháng 4.2026 ẢNH: H.G

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 260 cá nhân, tổ chức vi phạm và đã tổ chức trục xuất 129 người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh; đã khởi tố 3 vụ việc, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai điều tra xử lý theo thẩm quyền.