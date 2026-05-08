Đồng Nai: Phát hiện 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hành nghề xin ăn

Ngày 8.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vụ 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hành nghề xin ăn.

Trước đó, ngày 4.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú tại khu phố 18 (phường Long Bình) do bà N.M.L làm chủ, phát hiện 7 hộ gia đình với 22 người quốc tịch Campuchia (trong đó có 9 người lớn và 13 trẻ em) đang tạm trú bất hợp pháp.

Qua làm việc, nhóm người này khai nhận đã tự ý băng qua đường mòn biên giới để vào Việt Nam mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định. Sau đó, nhóm người này đến khu vực phường Long Bình thuê trọ để hành nghề xin ăn tại các khu vực công cộng như cầu vượt, chợ và các nút giao thông đông đúc trên địa bàn.

22 người nước ngoài, trong đó có 13 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và hành nghề xin ăn ẢNH: HỮU HIẾU

Theo cơ quan công an, chủ cơ sở nhà trọ đã có hành vi cho người nước ngoài lưu trú nhưng không khai báo, cho người cư trú không hợp pháp thuê chỗ ở.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với 4 người Việt Nam hành nghề xe ôm có chở nhóm người này đến các địa chỉ xin ăn trước đó. Tuy nhiên qua điều tra, không phát hiện những người này tham gia chăn dắt, cưỡng ép các hộ gia đình Campuchia nói trên đi ăn xin để trục lợi.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các chủ nhà trọ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ và khai báo tạm trú cho khách thuê, đặc biệt là người nước ngoài. Người dân cần cảnh giác với hoạt động hỗ trợ trái phép, không tiếp tay chở các đối tượng đi xin ăn hoặc tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu chăn dắt, trục lợi.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đang phối hợp Công an phường Long Bình tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30.10.2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Với hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật", nhóm người nước ngoài này sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng/trường hợp. Đối với chủ cơ sở lưu trú có hành vi vi phạm "cho người nước ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú không hợp pháp tại việt Nam" sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng".



