Đồng Nai quyết dẹp nạn 'chăn dắt' người xin ăn để trục lợi

Ngày 21.12, UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa thông qua đề án giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn. Đề án nhằm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và dẹp nạn "chăn dắt" người yếu thế đi xin ăn để trục lợi.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023 tỉnh đã tiếp nhận 172 lượt người, trong đó có 78 trẻ em và 66 người nước ngoài. Đến tháng 9.2025, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh chỉ còn quản lý 6 người lang thang, xin ăn.

Việc tập trung người lang thang xin ăn đã từng bước làm giảm đáng kể số người lang thang, xin ăn tại các khu di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, công viên, bến xe, chợ,... trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan môi trường văn minh, lịch sự và tạo mỹ quan đô thị.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dù số lượng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn đã giảm, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Tỉnh Đồng Nai quyết không để nạn 'chăn dắt' người yếu thế đi xin ăn diễn ra ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, một số người mất khả năng nhận thức, hành vi từ các tỉnh khác đến có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến rượu bia, ma túy đá. Có người được trả về gia đình và địa phương sau một thời gian tiếp tục trở lại lang thang xin ăn. Nhiều người dân vì lòng thương cảm hỗ trợ những người này mà vô tình tiếp tay cho một số kẻ lợi dụng lòng hảo tâm của xã hội.

Thực tế cho thấy, có những người còn sức lao động nhưng không muốn làm việc, thích sống tự do, thậm chí giả làm người khuyết tật để xin tiền. Bên cạnh đó, tình trạng một số đối tượng tổ chức, bảo kê, hoặc cưỡng ép trẻ em, người cao tuổi và người yếu thế đi ăn xin nhằm trục lợi vẫn đang là vấn đề nhức nhối.

Việc xây dựng đề án nhằm thực hiện tốt các quy định về chính sách bảo đảm an sinh xã hội đến người dân, hỗ trợ, chăm lo các đối tượng là người yếu thế trên địa bàn tỉnh và ngăn ngừa, hạn chế tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn.

Theo đề án, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND cấp xã phối hợp lực lượng công an tập trung các đối tượng là người lang thang, xin ăn đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập do ngành y tế quản lý.

Đối với những người là bệnh nhân lang thang, vô gia cư sẽ được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận điều trị - sau khi ổn định sức khỏe thì bàn giao đến Trung tâm công tác xã hội.

Trung tâm công tác xã hội sau khi tiếp nhận người từ các địa phương bàn giao, sẽ tiếp tục xử lý, phân loại và giải quyết theo từng nhóm đối tượng.

Đối với những người có đăng ký thường trú, tạm trú dài hạn trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh, sau khi xác minh, sẽ cho thân nhân đến bảo lãnh hoặc hỗ trợ những người này trở về gia đình, địa phương để quản lý.

Những người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn sẽ được đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập ẢNH MINH HỌA BẰNG AI

Đối với người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật không nơi nương tựa, không có khả năng lao động, tự bảo vệ sẽ tạm thời được nuôi dưỡng và có thể giải quyết theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định.

Đối với những người trong độ tuổi lao động, sức khỏe tốt sẽ được giáo dục tư tưởng, tham vấn tâm lý, yêu cầu cam kết không tái phạm và hỗ trợ phương tiện về quê quán tìm việc làm ổn định cuộc sống.

Đối với trường hợp là người nước ngoài sau khi tiếp nhận, sẽ có văn bản gửi đến Sở Ngoại vụ và công an liên hệ, xác minh, giải quyết đưa về nước bằng đường ngoại giao.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân không nên trực tiếp cho tiền người xin ăn trên đường phố, vì hành động này vô tình có thể tiếp tay cho nạn "chăn dắt", mà nên ủng hộ thông qua các tổ chức từ thiện chính thống hoặc trực tiếp đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích các hội, đoàn thể, tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để không phải lang thang kiếm sống.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định, những cá nhân, tổ chức thuê mướn, ép buộc, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo..., lợi dụng “chăn dắt” những người yếu thế đi lang thang, xin ăn nhằm mục đích trục lợi là vi phạm pháp luật, sẽ xử lý theo quy định.