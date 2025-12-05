Nhiều công trình an sinh xã hội tạo sinh kế cho người dân

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Gia Lai, trong năm qua tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai hơn 1.500 công trình với tổng giá trị hơn 33,2 tỉ đồng. Trong đó có hơn 500 km đường giao thông được sửa chữa, làm mới; hoàn thành 440 căn nhà nhân ái; 150 km đường được thắp sáng trong chương trình "Ánh sáng đường quê"; 65 cầu dân sinh, 40 nhà văn hóa và 35 điểm sinh hoạt cộng đồng được đưa vào sử dụng.

Thanh niên tỉnh Gia Lai tham gia khắc phục hậu quả do bão gây ra ẢNH: ĐỨC NHẬT





Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh với 1.369 hoạt động, trị giá hơn 22,7 tỉ đồng, gồm khám chữa bệnh, tặng quà trẻ em khó khăn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở đô thị, thanh niên duy trì nhiều mô hình như "Tuyến phố văn minh", "Tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", "Con đường bích họa"… góp phần hình thành nếp sống văn minh và tạo diện mạo mới cho thành phố.

Phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa mạnh với hơn 1.300 công trình: từ "Khu dân cư xanh - sạch - đẹp", "Tuyến đường tự quản môi trường" đến chiến dịch "Hãy làm sạch biển". Công tác hướng nghiệp - khởi nghiệp được chú trọng với hơn 3.750 buổi tư vấn nghề nghiệp, 550 mô hình kinh tế trẻ và hàng trăm lớp tập huấn, hội thảo khởi nghiệp.

Song song với hoạt động tình nguyện, thanh niên Gia Lai còn tiên phong trong chuyển đổi số, khi "Ngày thứ bảy chuyển đổi số" diễn ra đều đặn với 210 hoạt động thu hút hơn 53.800 lượt đoàn viên.

Toàn tỉnh hiện có 176 tổ công nghệ số thanh niên với hơn 1.400 thành viên và 171 đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với gần 1.000 đoàn viên, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, nộp hồ sơ dịch vụ công, thanh toán điện tử, đăng ký định danh… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên P.Pleiku, tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ẢNH: Đ.T

Tuổi trẻ Gia Lai cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào bảo tồn lịch sử với Bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam, bản đồ số di tích, cùng bảo tàng số cấp tỉnh. Các tư liệu về Khu 10, Tây Sơn Thượng đạo hay các địa chỉ đỏ tại Kbang được số hóa, giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử trực quan hơn. Các diễn đàn sáng tạo, ngày hội công nghệ, hội thi tin học trẻ, cuộc thi khởi nghiệp… thu hút hàng chục nghìn lượt thanh niên, tạo môi trường học tập và sáng tạo rộng mở.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, tạo dấu ấn rõ nét và toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình, phong trào được triển khai thực chất, lan tỏa mạnh trong cộng đồng; công tác chăm lo thiếu nhi chuyển biến tích cực; việc xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết và khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị.