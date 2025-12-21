Ngày 21.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về một vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn tỉnh - một người phụ nữ đã giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Bị can Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, gồm: Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa), Trần Thị Thập (70 tuổi; mẹ đẻ Thu, cùng ngụ P.Quang Trung).

Trước đó, UBND P.Quang Trung đã báo thông tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa về việc Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm trước, được tổ chức mai táng, cấp giấy chứng tử, nhưng nay bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục hủy giấy chứng tử.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định, năm 2020 khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Nguyễn Thị Thu thường xuyên cãi vã với mẹ đẻ là Trần Thị Thập. Thời điểm nay, Thu đang mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Thu đã nghĩ ra việc giả chết, và câu kết với mẹ đẻ, thầy bói (người này đã chết năm 2022) dựng lên việc giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Sau khi giả chết, mộ Nguyễn Thị Thu được dựng ở khuôn viên nghĩa trang địa phương ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa). Sau đó, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.