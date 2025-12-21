Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm

Minh Hải
Minh Hải
21/12/2025 12:34 GMT+7

5 năm trước, Nguyễn Thị Thu (ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa) đã giả chết để nhận được gần 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ. Nghi phạm này vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 21.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về một vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn tỉnh - một người phụ nữ đã giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Bí ẩn người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại thanh hóa - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, gồm: Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa), Trần Thị Thập (70 tuổi; mẹ đẻ Thu, cùng ngụ P.Quang Trung).

Trước đó, UBND P.Quang Trung đã báo thông tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa về việc Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm trước, được tổ chức mai táng, cấp giấy chứng tử, nhưng nay bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục hủy giấy chứng tử.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định, năm 2020 khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Nguyễn Thị Thu thường xuyên cãi vã với mẹ đẻ là Trần Thị Thập. Thời điểm nay, Thu đang mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Thu đã nghĩ ra việc giả chết, và câu kết với mẹ đẻ, thầy bói (người này đã chết năm 2022) dựng lên việc giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Bí ẩn người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại thanh hóa - Ảnh 2.

Sau khi giả chết, mộ Nguyễn Thị Thu được dựng ở khuôn viên nghĩa trang địa phương

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa). Sau đó, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng. 

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tin liên quan

Vụ 'giả chết trốn nợ' hy hữu có bị xử lý ?

Vụ 'giả chết trốn nợ' hy hữu có bị xử lý ?

Qua tin báo của người dân về trường hợp "giả chết trốn nợ", cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tỉnh Đồng Nai Thanh Hoá giả chết Trục lợi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận