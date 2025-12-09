Một số cán bộ tiếp tay cho tội phạm núp bóng doanh nghiệp để trục lợi

Sáng 9.12, thừa ủy quyền của Thủ tướng, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 (từ 1.10.2024 - 30.9.2025).

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Tham nhũng và nhiều loại tội phạm đã ít hơn

Năm 2025, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những biến động mới, nhanh và phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn; đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Kết quả cho thấy, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%, trong đó một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024.

Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với các lĩnh vực TN-MT, an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, viễn thông, phòng chống ma túy, số vụ phạm tội cũng đều ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, xử lý tội phạm... đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu công tác chưa đạt yêu cầu Quốc hội giao.

Việc chấp hành pháp luật về điều tra hình sự của công an cấp xã bước đầu đã đem lại một số kết quả tích cực.

Trong kỳ báo cáo, cơ quan điều tra các cấp không nhận được đơn, yêu cầu đề nghị bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ẢNH: GIA HÂN

Lừa đảo, hàng giả vẫn còn phức tạp

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ, song một số vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đặc biệt là xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.

Hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng Internet chưa cao; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm.

Cơ quan thẩm tra cũng đưa ra một số lưu ý trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trong đó, một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi...

Năm 2026, Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tổ chức bộ máy mới của công an địa phương và cơ quan điều tra các cấp.

Tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng các địa bàn chiến lược trong không gian phát triển mới; giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện.

Tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm, khẩn trương khắc phục dứt điểm các hạn chế, vi phạm…