Bắt giữ phạm nhân trốn truy nã hơn 32 năm dù thay tên đổi họ

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện và bắt giữ Lương Quốc Tuấn (56 tuổi, ở TP.HCM), phạm nhân lẩn trốn truy nã hơn 32 năm.

Cụ thể, những năm đầu thập niên 1990, khi Tuấn còn thường trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình cũ) đã liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Lương Quốc Tuấn bị bắt giữ sau hơn 32 năm trốn truy nã ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ tháng 10.1989 - 2.1991, Tuấn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân, trong đó có vụ việc nghiêm trọng khi vào tháng 10.1989, Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, rồi mang về Quảng Bình bán.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.



Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, ngày 18.12.1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn biên phòng 188 (nay là Đồn biên phòng cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2.1990 đến tháng 4.1991, Tuấn còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23.4.1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối Tuấn đã bỏ trốn, 3 ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn.

Ngày 27.2.1992, TAND tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh sau đó đã bỏ trốn.

Ngày 17.1.1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã đối với Lương Quốc Tuấn.

Vào miền Nam, thay tên đổi họ và lập gia đình

Sau khi bỏ trốn, Tuấn vào vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có 2 con trai và tạo dựng một cuộc sống mới.

Lệnh truy nã Tuấn của Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) vào năm 1994 ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Dù với những dấu vết ít ỏi, lực lượng chức năng vẫn điều tra, xác minh và phát hiện 2 người con trai của Lương Xuân Hùng đều có thông tin nguyên quán tại Hà Tĩnh, trong khi dữ liệu về người cha lại khá hạn chế, không đủ để làm rõ nhân thân.

Tiếp tục điều tra, xác minh và thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 5.10.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ Lương Quốc Tuấn tại xã Long Hải (TP.HCM).

Việc Tuấn bị bắt giữ cũng khiến nhiều người thân trong gia đình bất ngờ khi biết về quá khứ phạm tội và hành trình trốn truy nã. Tại hiện trường, Tuấn thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.